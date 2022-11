WM 2022: Katar kassiert schallende Ohrfeige – Kritiker lachen sich schlapp

Schon das Eröffnungsspiel der WM 2022 war in Deutschland kein Renner. Doch inzwischen ist das Interesse an der Weltmeisterschaft in Katar im Keller.

Verglichen mit den letzten großen Turnieren sind die Einschaltquoten der Katar-WM in Deutschland erbärmlich. Zur Prime-Time wurde die WM 2022 nun sogar von einer Krimi-Wiederholung geschlagen.

WM 2022: Miese Einschaltquoten fallen noch tiefer

Der WM-Boykott zeigt Wirkung – zumindest in Deutschland. Das Eröffnungsspiel war im Vergleich zu allen jüngeren Turnieren ein Flop. Wer eine anschließende Erholung der TV-Quoten vermutet hat, war auf dem Holzweg. Die Zuschauerzahlen fallen weiter in den Keller. Der Montag war aus Quoten-Sicht eine Farce für das ZDF.

Über zehn Millionen Fans sahen durchschnittlich die Spiele der WM 2018 in Russland. Das waren bereits weniger als bei den früheren Weltmeisterschaften. Selbst das reichweitenschwächste Spiel hatte aber immer noch über 8 Millionen Zuschauer.

Rekord-Minusquoten

Werte, von denen Katar derzeit nur träumen kann. Von den drei Montagsspielen erreichte das meistgesehene gerade einmal halb so viele Menschen, wie die schwächste Partie der gesamten WM 2018. USA gegen Wales brachte es zur Prime-Time am Montag auf gerade einmal 4,35 Millionen Zuschauer.

Seit der Erfindung des Fernsehers sind WM-Spiele eigentlich ein Publikumsmagnet. Jetzt verliert das ZDF damit sogar das Rennen gegen die Wiederholung des ARD-Krimis „Donna Leon: Auf Treu und Glauben“. Das gleicht einer schallenden Ohrfeige.

Nächste Minusrekorde am Dienstag

Selten in der TV-Geschichte war ein WM-Spiel unter 40 Prozent Marktanteil geblieben. So gesehen war England gegen Iran am Nachmittag mit 16 Prozent Marktanteil etwas Historisches. Darauf hätte der Gastgeber der WM 2022 aber wohl gerne verzichtet.

Mehr News:

Am Dienstag wurde es kaum besser. MagentaTV hält die Quoten für das Exklusivspiel Argentinien – Saudi-Arabien unter Verschluss, Dänemark – Tunesien brachte dem ZDF aber mit 2,7 Millionen Zuschauern den nächsten Minusrekord. Auch die anschließenden Partien zwischen Mexiko und Polen und auch der Auftakt von Weltmeister Frankreich gegen Australien blieb wieder unter der 5-Millionen-Marke. Im Gegensatz zu „Die Kanzlei“ in der ARD, mit 5,05 Millionen Zuschauern Tagessieger.