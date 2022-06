Bundesliga, Champions League und Europa League live im Fernsehen sehen. Dazu brauchst du mehr als nur ein Abo bei einem der vielen Anbieter in Deutschland. Wir sagen dir, wo du was sehen kannst!

WM 2022 in Katar: Wichtige Entscheidung steht an – DFB-Team sieht genau hin

Bis zur WM 2022 in Katar sind es noch einige Monate und noch immer stehen nicht alle Mannschaften fest, die dabei sein werden.

Das DFB-Team steht bei der WM 2022 in Katar in der Gruppe E mit Spanien und Japan. Ein Land fehlt allerdings noch. Im Entscheidungsspiel zwischen Costa Rica und Neuseeland wird der letzte Gegner der Deutschen geklärt.

WM 2022 in Katar: Wichtige Entscheidungen steht an

Normalerweise ist der Juni alle vier Jahre der Zeitpunkt, an dem eine Weltmeisterschaft ausgetragen wird. 2022 wäre so ein Jahr. Allerdings findet die WM in diesem Jahr in Katar steht – im Spätherbst. Genauer gesagt am 21. November, wenn im Wüstenstaat das Eröffnungsspiel stattfindet.

WM 2022 in Katar:

Eröffnungsspiel am 21. November 2022

Endspiel am 18. Dezember 2022

Erstmals mit 48 Mannschaften, statt wie vorher immer mit 32

64 Spiele wird es geben

Gespielt wird in acht Stadien

Die Anstoßzeiten werden um 11, 14, 17 und 22 Uhr sein

Die meisten Gruppen sind schon fix, jeder weiß, gegen wen er spielen muss. Bis auf die Mannschaften in den Gruppen D und E, die noch auf den letzten Gegner warten müssen. Am Montag (13. Juni, 20 Uhr) wird zwischen Australien und Peru entschieden, wer in die Gruppe D kommt.

Hansi Flick und das DFB-Team warten noch auf den letzten Gegner der Gruppe E bei der WM 2022 in Katar. Foto: IMAGO / Eibner

Und dann ist da auch noch die Gruppe E, in der die deutsche Nationalmannschaft ist. Mit Spanien und Japan ist es schon eine richtig attraktive Gruppe. Zu den drei Ländern wird sich auch noch eine weitere Nation hinzugesellen.

WM in Katar: Wer wird der letzte DFB-Gegner?

Costa Rica oder Neuseeland kämpfen nämlich am Dienstag (14. Juni) um das letzte Ticket für die Weltmeisterschaft in Katar. Der Sieger des zweiten interkontinentalen Playoff-Matches trifft im letzten Spiel der Gruppe E am 1. Dezember im Al-Bayt-Stadion auf die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick.

Für die Mittelamerikaner wäre es nach 1990, 2002, 2006, 2014 und 2018 die sechste WM-Teilnahme und erstmals die dritte in Serie. Bei der WM 2014 schaffte es „Los Ticos“ bis ins Viertelfinale und unterlag dort der Niederlande erst im Elfmeterschießen. Deutsche Fans werden sich noch an das Eröffnungsspiel bei der WM 2006 in München erinnern. Die DFB-Elf gewann damals mit 4:2.

Für Neuseeland wäre es nach 1982 und 2010 die dritte WM-Teilnahme. Beide Male schied das Team in der Vorrunde aus. Beim Turnier in Südafrika blieb die Mannschaft nach drei Unentschieden aber kurioserweise ungeschlagen und landete in seiner Vorrundengruppe noch vor dem damaligen Titelverteidiger Italien...