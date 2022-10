WM 2022: Experte macht Flick gehörig Druck – „Kann man sich kaum erlauben“

In wenigen Wochen beginnt die WM 2022 in Katar. Bis zum 21. Oktober muss Bundestrainer Hansi Flick einen vorläufigen Kader bekanntgeben, welcher 50 Spieler umfasst. Die finale Mannschaft, mit welcher der viermalige-Weltmeister dann in Katar antreten wird, wird vermutlich Anfang November veröffentlicht.

Bis dahin muss sich der Bundestrainer Gedanken über die Frage machen, welche 50, beziehungsweise 26, Spieler er mit zur WM 2022 mitnehmen möchte. Dabei bekommt der Nachfolger von Jogi Löw ordentlich Druck von außen, denn nun fordert Fußballexperte Ballack die Mitnahme von BVB-Star Marco Reus.

WM 2022: Nicht-Nominierung von Reus wäre sportlich nicht zu rechtfertigen

WM-Experte Michael Ballack hat sich gegenüber der „Sport Bild“ zu einer möglichen Nominierung von Marco Reus geäußert. „Marco wegzulassen kann man sich aus sportlichen Gründen kaum erlauben“, meint der 46-Jährige. „Ich kann ja nicht nur Spieler mitnehmen, die alles gewonnen haben, da kriege ich ja keine fünf zusammen“, erwiderte der ehemalige Nationalspieler auf die These, dass Reus‘ Ruf, nur selten große Titel zu gewinnen, ein Argument gegen eine Nominierung sei.

Ballack, welcher in diesem Jahr WM-Experte für MagentaTV sein wird, ist sich sicher, dass Reus mit einer großen Motivation nach Katar fliegen würde. „Er will unbedingt diese WM spielen, weil er in der Vergangenheit einige Turniere aufgrund von Verletzungen oder freiwilligen Verzicht verpasst hat“, so Ballack abschließend.

WM 2022 könnte für Reus zur letzten Chance werden

Die Weltmeisterschaft in Katar könnte für Reus zur letzten Chance werden am größten Fußballturnier der Welt teilzunehmen. Beim nächsten WM-Turnier in Mexiko, Kanada und der USA wäre der Kapitän der Dortmunder 37 Jahre alt. Ob Reus bis dahin noch aktiv Fußball spielt, ist fraglich.

Aktuell laboriert der 33-Jährige an einer Außenbandverletzung im Sprunggelenk, welche er sich im Revierderby zugezogen hat. Zuletzt kam bei Reus auch noch eine Erkältung hinzu, welche ihn in seiner Reha zurückgeworfen haben soll. BVB-Trainer Edin Terzic habe allerdings Hoffnung, dass er seinen Kapitän schon am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin wieder mit an Bord weiß, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sevilla verlauten ließ.

WM 2022: Reus mit Turnierfluch belegt?

Schon in der Vergangenheit wurde der Dortmunder durch Verletzungen zurückgeworfen. So verpasste der 33-Jährige die WM 2014 in Brasilien aufgrund eines Syndesmosebandrisses, welche er sich im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Armenien zugezogen hat. Auch die Europameisterschaft zwei Jahre später musste Reus verletzt aussetzen.

Die Ausfalltage von Marco Reus im Überblick:

2009-2022: 1233 Tage (Stand 12.10.2022)

Verpasste Spiele (Klub): 143

Durchschnittliche Ausfallzeit: 88 Tage

Bei seinem ersten großen Turnier, der WM 2018 in Russland war der BVB-Star dann endlich im Kader von Jogi Löw. Bitter für ihn: Die deutsche Mannschaft zeigte ihre schlechteste WM-Leistung und schied schon in der Gruppenphase aus. Ein Trostpflaster: Der Dortmunder war an allen deutschen Toren direkt beteiligt.

Die letztjährige Europameisterschaft verpasste Reus dann erneut, allerdings auf eigenen Wunsch, um nach der langen Corona-Saison wieder zu Kräften zu kommen. Bei der WM in diesem Winter wäre der Mittelfeldspieler, sofern er denn fit ist, hochmotiviert, wie Ballack meint.