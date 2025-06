VfB Stuttgart: Woltemade-Alarm! Poker um Shootingstar wird immer heißer

Die Transfergerüchte um Nick Woltemade vom VfB Stuttgart nehmen weiter Fahrt auf. Der junge Stürmer steht bei mehreren europäischen Topklubs im Fokus. Nach Informationen von Transfer-Experte Gianluca Di Marzio beobachtet die AS Rom seine Entwicklung sehr genau.

Der Serie-A-Klub sieht ihn als möglichen Neuzugang, um die Offensive zu verstärken. Neben Woltemade vom VfB Stuttgart soll auch Josh Sargent von Norwich City ein Kandidat auf der Liste der Römer sein.

VfB Stuttgart: Nächster Topklub heiß auf Woltemade

Auch Atletico Madrid hat laut „Mundo Deportivo“ ein „echtes Interesse“ an einer sofortigen Verpflichtung des Shootingstars. Zudem wird Woltemade immer wieder mit anderen Spitzenvereinen wie dem FC Bayern, dem FC Chelsea oder dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Die Liste der potenziellen Interessenten zeigt, wie begehrt der junge Angreifer in der europäischen Fußballlandschaft mittlerweile ist.

Trotz der zahlreichen Gerüchte hat der VfB Stuttgart weiterhin die Kontrolle über die Situation. Woltemades Vertrag bei den Schwaben läuft noch bis 2028, und sein Arbeitspapier enthält keine Ausstiegsklausel. Zuletzt wurde über eine mögliche Ablöse von mehr als 40 Millionen Euro spekuliert. Der Stürmer kam im Sommer 2022 ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart.

Nach anfänglichen Eingewöhnungsproblemen zeigte sich Woltemade in der abgelaufenen Saison in Bestform. Mit 17 Toren und drei Vorlagen in 33 Pflichtspielen hatte er entscheidenden Anteil am Gewinn des DFB-Pokals durch den VfB Stuttgart. Seine konstanten Leistungen führten außerdem zu seiner erstmaligen Nominierung für die deutsche A-Nationalmannschaft im Rahmen des Final Four der Nations League.

VfB bleibt bei Woltemade standhaft

Trotz des Interesses von Klubs wie der AS Rom und Atletico Madrid erteilt der VfB Stuttgart den Wechselgerüchten eine klare Absage. VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle betonte: „Nick ist unser Spieler und der wird auch nächste Saison mit uns Fußball spielen.“ Diese Aussage unterstreicht die Pläne des Vereins, den 23-Jährigen langfristig zu halten.

Die Schwaben setzen fest auf Woltemade als Schlüsselspieler für die nächsten Jahre. Seine Entwicklung und Leistung machen ihn zu einer zentralen Figur in den Planungen des VfB Stuttgart. Ob die Wechselgerüchte dennoch neue Dynamik erhalten, bleibt spannend – der Klub bleibt weiterhin in einer starken Verhandlungsposition.

