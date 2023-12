U17 WM-Finale im TV und Livestream: Hier siehst du Deutschland – Frankreich live im Free-TV

Diese Jungs machen einfach nur Spaß! Die deutsche U17-Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Indonesien ins Finale eingezogen und trifft dort am Samstag (2. Dezember, 13 Uhr) auf Frankreich. Zahlreiche deutsche Fußball-Fans interessiert nun natürlich, wo das U17 WM-Finale im TV und Livestream läuft.

Willst auch du das U17 WM-Finale mit der deutschen U17-Nationalmannschaft live verfolgen und mitfiebern? Wir sagen dir, wo das U17 WM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich im TV und Livestream zu sehen ist.

U17 WM-Finale im TV und Livestream: Deutschland – Frankreich live im Free-TV

Die deutsche U17-Nationalmannschaft hat in Indonesien bei der Weltmeisterschaft für mächtig Furore gesorgt. In einer Gruppe mit Mexiko, Venezuela und Neuseeland setzte sich Deutschland problemlos durch. Im Achtelfinale mussten die USA (3:2) dran glauben und im Viertelfinale rangen die DFB-Junioren die Spanier (1:0) nieder.

In einem dramatischen Halbfinale setzte sich Deutschland am Dienstag (28. November) jetzt auch noch gegen Argentinien durch. Im Elfmeterschießen gewann Deutschland mit 4:2 (3:3) und steht damit im Finale der Weltmeisterschaft. Im WM-Endspiel trifft die deutsche U17-Nationalmannschaft nun am Samstag, 13 Uhr auf Frankreich.

Zum allerersten Mal in der Geschichte könnte eine deutsche Juniorenauswahl bei den U17-Junioren den WM-Titel holen. Es ist also ein historisches Ereignis, dass viele Deutsche am Samstag mit Sicherheit mit Spannung verfolgen werden.

Sky, RTL und FIFA – hier siehst du das U17 WM-Finale

Übertragen wird das U17 WM-Finale von Sky, RTL und der FIFA. Sky zeigte bislang alle Spiele der DFB-Auswahl bei der WM und wird auch das Finale übertragen. Wie üblich läuft die Partie der deutschen Nationalmannschaft auf Sky Sport News. Die Übertragung beginnt um 12.50 Uhr und ist kostenlos im Stream empfangbar.

Auf die Euphoriewelle aufgesprungen ist nun auch RTL. Der Sender gab nach dem Halbfinale bekannt, dass das U17 WM-Finale zwischen Deutschland und Frankreich am Samstag auch bei dem Kölner Sender im Free-TV zu sehen sein wird. Dabei setzt RTL auf seine Stammbesetzung aus den A-Länderspielen. Florian König moderiert, Marco Hagemann und Experte Steffen Freund kommentieren.

Darüber hinaus wird das WM-Endspiel auch auf der Homepage der FIFA auf der Plattform „FIFA+“ übertragen. Im Stream des Weltverbandes wird der Kommentar allerdings wieder auf Englisch sein.