Sky und DAZN: Jetzt ist es offiziell! Entscheidung endgültig gefallen

In den vergangenen Tagen war schon viel durchgesickert, allerdings fehlten noch die Zahlen zur Mega-Ausschreibung der Bundesliga-Rechte. Sky und DAZN lieferten sich einen Poker, die Entscheidung ist nun gefallen.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat nun die Einnahmen beim Verkauf der deutschsprachigen Medienrechte an der Bundesliga und der 2. Liga gesteigert. Jetzt ist auch eine Übersicht da, wo die Spiele neben Sky und DAZN sonst noch laufen.

Sky und DAZN: Entscheidung steht fest!

Zunächst zu den Zahlen: Wie die DFL verkündet, beträgt der Erlös der Auktion für die vier Saisons von 2025/26 bis 2028/29 1,121 Milliarden Euro pro Spielzeit. Dies ergibt über die vier Jahre insgesamt 84 Millionen Euro mehr als in der vergangenen Rechteperiode. Die Fans brauchen auch weiterhin zwei Abos bei Sky und DAZN, um alle Partien live im Pay-TV oder Internet verfolgen zu können.

Änderungen für die Zuschauer gibt es aber dennoch. Beide Konkurrenten zeigen auch weiterhin die 1. und 2. Bundesliga live, allerdings haben sich die Pakete geändert. DAZN hat das Bundesliga-Freitagsspiel an Sky verloren, sicherte sich dabei aber die Konferenz am Samstag, die so begehrt ist.

Der Pay-TV-Sender hat zudem weiterhin die Rechte an allen Einzelspielen am Samstagnachmittag und dem Top-Spiel am Abend. Dazu kommen alle Spiele der 2. Bundesliga.

„Haben gezeigt, dass die Liga sehr attraktiv ist“

Neben Sky und DAZN gibt es aber noch einige neue Sender, die sich freuen dürfen. RTL hat nun das Zweitliga-Topspiel am Samstagabend, zuvor gehörten die Rechte Sport1. Weiterhin darf ProSiebenSat.1 drei Bundesliga-Spiele pro Saison live zeigen. Sportschau und das aktuelle Sportstudio bleiben in der bisherigen Form erhalten. Insgesamt versteigerte die DFL 15 Rechtepakete.

„Wir haben gezeigt, dass die Liga sehr attraktiv ist“, freut sich Hans-Joachim Watzke als Sprecher des DFL-Präsidiums, schließlich hatten andere Ligen zuletzt zum Teil stark rückläufige Einnahmen verzeichnet. Derzeit erlöst nur die Premier League – wenn auch mit großem Abstand – mehr als die Bundesliga.

„Die Klubs haben damit für vier weitere Jahre Planungssicherheit auf einem hohen finanziellen Niveau“, findet DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel. „Für die Fans ergibt sich mit den künftigen Partnern im Pay- und Free-Bereich ein hohes Maß an Konstanz.“