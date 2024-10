Sky kassiert heftigen Tiefschlag – nächster Hammer im Bundesliga-Rechtekampf

Sky hat beim Kampf um die Bundesliga-Rechte derzeit nicht viel zu lachen. Die Zusage für Paket B ist wieder futsch. Geblieben ist nur die Gewissheit, dass der große Konkurrent DAZN deutlich mehr geboten hat – und wohl noch mehr bieten wird.

Nach dem Urteil des Schiedsgerichts geht der Rechte-Poker von vorne los. Und schon wieder muss Sky einen Tiefschlag einstecken. Diesmal kommt er von Konkurrent DAZN persönlich.

Sky: DAZN verteilt Schlag in die Magengrube

Der Jubel über den Zuschlag für da größte und wichtigste Bundesliga-Rechtepaket (196 der 306 Spiele) währte beim Pay-TV-Riesen nur kurz. Es folgte ein Aufschrei von DAZN, der Abbruch der Ausschreibung und schließlich das Gerichtsurteil: Die Vergabe an Sky trotz des niedrigeren Angebots war nicht rechtens.

Nun wartet alles, dass die Vergabe von vorne startet. DAZN aber nicht. Statt der Dinge zu harren, geht der Streamingdienst in die Offensive – und schrieb nun kurzerhand alle Vereine der 1. und 2. Liga an (hier mehr dazu). Darin rührt der Anbieter mächtig die Werbetrommel, stellt sich als Zukunft der Bundesliga-Zukunft dar und verteilt dabei auch einen deftigen Schlag in die Magengrube an Sky.

DAZN nennt sich die „Zukunft der Sportunterhaltung“

Fakt ist: DAZN hat es als erster Anbieter geschafft, mit der Bundesliga-Übertragung schwarze Zahlen zu schreiben. Sky ist das in über 35 Jahren nicht gelungen. Darauf reitet der Streamingdienst seither gerne herum. Im Brief an die Profiklubs erneut.

Dann folgte die nächste Ohrfeige. Laut „Bild“ heißt es dort: „DAZN sichert die Zukunft der Liga als relevantes und innovatives Verbraucherprodukt. In den letzten zehn Jahren wurde der europäische Fußball von traditionellen Pay-TV-Anbietern dominiert, denen es immer schwerer fällt, sich den digitalen Innovationen anzupassen. DAZN hingegen baut die Zukunft der Sportunterhaltung auf.“

Aua! Kann DAZN mit dem Rückenwind der schwarzen Zahlen Sky am Ende die komplette Bundesliga abnehmen? Hinter vorgehaltener Hand munkeln das auch schon die Experten. Hier mehr.