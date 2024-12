FC Schalke 04 schlittert in Transfer-Desaster – ist der Zug schon abgefahren?

Die Winter-Transferphase wirft seine Schatten voraus. Die Hinrunde zeigte brutal auf: Der FC Schalke 04 muss dringend aktiv werden. Ohne personelle Verstärkung droht die nächste Katastrophen-Saison. Selbst der Abstieg ist nicht kategorisch auszuschließen.

Doch schon bevor das Fenster öffnet, droht dem FC Schalke 04 ein Desaster. Denn während die die Konkurrenz schon fleißig den Markt nach neuen Spielern sondiert, sucht Königsblau noch nach dem Sportdirektor, der die Deals zusammen mit Ben Manga verwirklichen soll. Ist der Zug gar schon abgefahren?

FC Schalke 04: Transfer-Desaster droht

Am 1. Januar fällt der Startschuss für die Winter-Transfers. Schon Wochen vorher quillt die Gerüchteküche über. Alle Klubs suchen bereits fleißig nach möglicher Verstärkung für die Rückrunde. Nur auf Schalke will das Thema nicht so richtig Fahrt aufnehmen.

+++ FC Schalke 04: Neuer Sündenbock – für IHN wird es jetzt richtig eng +++

Das liegt nicht nur an der klammen Kasse der Knappen. Das viel größere Problem: Der S04 hat noch immer keinen Sportdirektor. Youri Mulder hatte das Amt nach Wochen der erfolglosen Suche interimsweise übernommen, will jedoch bald auf seinen Stuhl in den Aufsichtsrat zurückkehren. Eine „Lame Duck“-Situation droht, wie Königsblau sie schon letztes Jahr bei Peter Knäbel erlebte.

Konkurrenz sucht Spieler, Schalke noch einen Sportdirektor

Ein neuer Sportdirektor (oder Sportvorstand) muss schleunigst her. Denn die bittere Erkenntnis des Sommers ist: Fast kein Transfer von Ben Manga hat funktioniert – im Winter bräuchte der „Perlentaucher“ dringend Unterstützung. Doch die ist nicht in Sicht. Stattdessen, so hört man, handeln sich die Verantwortlichen eine Absage nach der anderen ein (hier mehr).

Auch spannend:

Nicht einmal Kandidaten sind bislang durchgesickert. Dabei ist es bereits fünf nach zwölf. Die ersten Deals sind schon eingetütet, viele weitere stehen kurz vor dem Abschluss. Der FC Schalke 04 sucht vor allem für den Sturm und das defensive Mittelfeld nach Verstärkung. Mutmaßlich wird es, wie schon in den letzten Wintern, aus Geldmangel auf Leihen hinauslaufen.