FC Schalke 04: Klub im Tiefschlaf – gelingt S04 ein ablösefreier Star-Coup?

Nach einer enttäuschenden Hinrunde will und muss der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt aktiv werden. Die größten Schwachstellen sind schon ausgemacht: Ein klassischer Mittelstürmer soll her – und ein Mann für das defensive Mittelfeld.

Gelingt dem FC Schalke 04 sogar ein echter Coup? Ein eigentlich unbezahlbarer Star könnte im Winter ablösefrei zu haben sein. In wenigen Wochen läuft sein Vertrag aus – und eine Option zur Verlängerung wurde noch immer nicht gezogen.

FC Schalke 04: Star-Coup aus den USA?

Schalkes Südamerika-Experten Rafael Tonello dürfte dieser Name schon häufig begegnet sein. Cesar Araujo kommt aus Uruguay, durchwanderte die Jugend der Montevideo Wanderers und wurde dort zum Star. 2022 wagte er den Sprung in die USA – seither ist er in der MLS eine feste Größe. Beim Orlando City FC steht er seit drei Jahren praktisch jede Minute auf dem Platz.

+++ FC Schalke 04 – Transfer-News und Gerüchte: Alle Neuigkeiten hier +++

Und bald beim FC Schalke 04? Eigentlich ist der 23-Jährige für den klammen Zweitligisten nicht finanzierbar. Wäre da nicht ein pikantes Vertragsdetail: Zum Jahresende läuft der Kontrakt des Uruguayers aus. Und eine vereinsseitige Option auf eine einjährige Verlängerung hat Orlando (noch) nicht gezogen. Zögert der US-Klub noch oder steckt er im Tiefschlaf?

Vertrag läuft Ende 2024 aus

Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel ist noch völlig unklar, wo Cesar Araujo ab Januar 2025 die Schuhe schnürt. Haben S04-Kaderplaner Ben Manga und sein Südamerika-Scout Tonello die unsichere Zukunfts-Situation des Profis auf dem Schirm? Als „Sechser“ kann der „Uru“ nicht nur abräumen, ist auch als Spieleröffner mit tödlichen Pässen immer wieder auffällig.

Mehr aktuelle News:

Keine Frage: Der FC Schalke 04 könnte einen Cesar Araujo bestens gebrauchen. Ob ein Transfer überhaupt realisierbar ist, hängt davon ab, ob Orlando doch noch die Option auf ein weiteres Vertragsjahr zieht. Wenn nicht, sollte Königsblau bereitstehen.