FC Schalke 04: Sportvorstand gefunden? Mit IHM sitzen die Bosse schon am Verhandlungstisch

Eine nicht enden wollende Sportvorstand-Suche könnte beim FC Schalke 04 bald doch noch ein Happy End finden. Eine ganz heiße Spur führt jetzt an die Säbener Straße!

Die Bosse sitzen mit einem Verantwortlichen von Bayern München bereits am Verhandlungstisch. Er soll zur neuen Saison den vakanten Job beim FC Schalke 04 übernehmen. Es wäre eine 1A-Lösung.

FC Schalke 04: Neuer Sportvorstand gefunden?

Seit der Entlassung von Marc Wilmots Ende September sucht Schalke einen neuen starken Mann für den Sport. Erst war der Posten unbesetzt, dann übernahm Youri Mulder kommissarisch und tut es bis heute. Doch jetzt kommt Bewegung in die Suche nach einem Sportvorstand.

+++ FC Schalke 04: Moussa Sylla weg! Kapitän Karaman schockt alle S04-Fans +++

Fredi Bobic, Gerhard Zuber, Jörg Schmadtke, Dietmar Beiersdorfer, Jonas Boldt – viele Namen wurden bereits diskutiert. Manche sagten ab, andere Gespräche liefen ins Leere. Nun kommt ein Name auf, den man noch nie in Verbindung mit den Knappen gehört hat.

Jochen Sauer zum S04?

Jochen Sauer soll der neue Wunschkandidat der Schalke-Bosse sein. Der 52-Jährige war bereits für Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und RB Salzburg in teils führenden Positionen im Einsatz, leitet seit 2017 die Nachwuchsabteilung von Rekordmeister Bayern München. Doch das könnte bald vorbei sein.

Laut „Bild“ will Schalke den Reutlinger als Sportvorstand. Und es gibt sogar bereits Verhandlungen. In München ist das NLZ zu einem Sorgenkind geworden, auch an Sauer gibt es Kritik. Macht er nun einen Abflug, wechselt in die zweite Liga aber dafür zurück in die erste Reihe?

Mehr aktuelle Nachrichten:

Für den FC Schalke 04 wäre das eine 1A-Lösung. Sauer wurde bereits von vielen Klubs gejagt, sagte erst Hertha, dann Augsburg und sogar Stuttgart ab. Gibt es für Königsblau nun das Ja? Auch die Bayern wären damit wohl nicht glücklich, müssten einen neuen Campus-Chef finden.