Schalke – Hertha: Ex-Star lässt vor Duell mit S04 tief blicken – „Hat es nicht einfacher gemacht“

Nach dem glücklichen 2:1-Sieg beim SC Preußen Münster möchten Interimscoach Jakob Fimpel und sein Team nachlegen. Am Samstagabend (5. Oktober, 20.30 Uhr) wartet auf Königsblau das Duell Schalke – Hertha – da sollen die nächsten drei Punkte her.

Doch ein Ex-Schalker dürfte etwas dagegen haben: Jonjoe Kenny kickte 2019/20 ein Jahr auf Schalke, kehrt nun mit Berlin an seine alte Wirkungsstätte zurück. Im Interview mit DER WESTEN blickt der gebürtige Liverpooler auf seine Zeit bei S04 zurück.

Schalke – Hertha: Ex-S04-Star Kenny schwärmt von Königsblau

In der Saison 2019/20 wurde Kenny vom FC Everton an den S04 ausgeliehen. Bei Königsblau wurde er rasch zum Stammspieler und zum Fanliebling. Nach einem sehr turbulenten Jahr musste er den Pottklub wieder verlassen. 2022 landete er bei der Hertha in Berlin. Am Samstag möchte er seine Siegesserie gegen den Ex-Klub fortsetzen.

DER WESTEN: Ihr erlebt gerade eine Achterbahn-Saison. Blicken wir mal auf das vergangene Wochenende zurück. Wie sehr bleibt so eine heftige Niederlage wie gegen Elversberg (1:4) noch in euren Köpfen?

Jonjoe Kenny: So etwas passiert leider. Das Gute im Fußball ist, dass es im nächsten Spiel die Möglichkeit gibt, es wieder gutzumachen. Wir müssen jetzt als Team zusammenhalten und versuchen, am Samstag zu gewinnen.

Letztes Jahr habt ihr einen ähnlich wilden Start gehabt, hattet danach mit

dem Aufstieg nichts mehr zu tun. Wollt ihr diese Saison oben mit

angreifen?

Auf jeden Fall. Jeder will um die oberen Plätze mitkämpfen, jeder will gewinnen und alles dafür geben. Das ist unser Ziel. Aber vor uns steht eine lange Saison und wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Es wird sich dann mit der Zeit zeigen, wo wir stehen werden.

Jetzt geht es erstmal gegen deinen Ex-Klub Schalke. Du hast sicherlich

schon mitbekommen, wie chaotisch es dort einmal mehr zu geht. Hilft

euch das in der Vorbereitung, dass es beim kommenden Gegner so

unruhig ist?

Nein, wir schauen nicht auf solche Sachen. Wir konzentrieren uns voll und ganz auf uns. Wie schon gesagt, wollen wir das Spiel am Samstag gewinnen. Nur das zählt.

Kenny mit Achterbahnfahrt auf Schalke

Wie schnell es unruhig werden kann, hast du selbst erfahren. In der Saison 2019/20 wart ihr nach 18 Spielen noch auf Champions-League-Kurs. Dann ging es nur noch bergab. Wie sind deine Erinnerung an diese Spielzeit?

Die Zeit, die ich auf Schalke hatte, war toll. Ich habe es geliebt und habe gerne für den Verein gespielt. Der damalige Trainer war gut, die Spieler waren alle gut zu mir. Ich habe diese Zeit geschätzt.

Du hast dich auf Anhieb in die Herzen der Fans gespielt. Wie wichtig war

das damals für dich?

Das war sehr wichtig. Ich weiß, was der Verein den Fans bedeutet. Für mich ging es nur darum, ich selbst zu sein, meinen eigenen Fußball zu spielen und vor allem den Fußball wieder zu genießen. Zum Glück hat es den Fans gefallen, wie ich gespielt habe. Ich hatte wirklich Glück und schätze es sehr, dass sie mir in der Zeit, in der ich da war, geholfen haben.

Jonjoe Kenny spielte in der Saison 2019/20 für Königsblau und avancierte zu einem Fanliebling. Foto: imago images/Horstmüller

Danach musstest du aber wieder zum FC Everton. Wärst du gerne auf

Schalke geblieben?

Ja, ich glaube, damals war alles möglich, aber die Situation mit Covid hat es nicht einfacher gemacht. Davon waren ja alle betroffen. Nicht nur Schalke, sondern auch andere Vereine in Deutschland. Im Fußball passieren solche Dinge. Da ist es wichtig, nach vorne zu schauen und weiterzumachen.

Kenny gibt Marschroute für die Hertha vor

Über Everton und Glasgow kam es zur Deutschland-Rückkehr. Seit 2022

bist du bei Hertha BSC unter Vertrag. Wie erleichtert ist man als Fußballer,

endlich langfristig bei einem Verein bleiben zu können?

Ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein kann. Es läuft alles echt gut. Meine Freundin und meine Tochter sind auch hier bei mir. Es ist meine dritte Saison in Berlin und ich genieße es sowohl auf als auch neben dem Platz, hier zu sein.

Zweimal standest du schon gegen Schalke auf dem Platz, zwei Siege gab

es für euch. Wie wollt ihr S04 am Samstag schlagen?

Um zu gewinnen, müssen wir Tore machen. So einfach ist das. Hoffentlich schaffen wir das und können das Spiel für uns entscheiden.

Weitere News:

Auch wenn du Abwehrspieler bist, hast du schon einige Tore für Hertha

erzielt. Würdest du bei einem Tor gegen S04 jubeln?

Das kommt dann auf den Moment im Spiel an und wie es läuft. Schauen wir mal, was passiert. Ich spiele jetzt für die Hertha. Natürlich respektiere ich Schalke, aber gleichzeitig respektiere ich auch die Hertha-Fans für den ganzen Support.