FC Schalke 04: DFB-Entscheidung gefallen! Fans schauen genau hin

Der FC Schalke 04 wird in dieser Zweitliga-Saison versuchen, nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Nach vier Spielen sieht es bei den Königsblauen nicht sonderlich rosig aus. Neben der 2. Bundesliga ist der S04 aber auch im DFB-Pokal vertreten.

Dort konnte der Revierklub sich in der 1. Runde gegen den VfR Aalen durchsetzen. Nun bekommt es der FC Schalke 04 mit Bundesligist FC Augsburg zu tun. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dafür jetzt eine wichtige Entscheidung verkündet.

FC Schalke 04: DFB-Entscheidung gefallen

Das letzte Mal, als der FC Schalke 04 im DFB-Pokal erfolgreich war, war in der Saison 2010/11. In Berlin holten sich Raul Gonzalez und Co. die begehrte Trophäe. Seitdem müssen sich die Fans weiter gedulden. Für den Traditionsverein ist es momentan aber mehr als nur schwierig, einen Titel zu holen.

Was einigen Anhängern aber Hoffnung auf eine Riesen-Überraschung macht: Damals musste der S04 in der 1. Runde gegen den VfR Aalen ran, der auch in diesem Jahr von S04 besiegt wurde. Wenig später ging es auswärts zum FC Augsburg. Jefferson Farfans Treffer in der 84. Minute sorgte damals für einen knappen 1:0-Sieg der Schalker. Nun bekommt es Schalke erneut mit Augsburg zu tun.

Am Donnerstag (5. September) hat der DFB die 16 Zweitrunden-Begegnungen im Pokal angesetzt. Der Revierklub tritt am Dienstag, 29. Oktober, um 18 Uhr bei den Augsburgern an. Sky wird die Begegnung beim Bundesligisten live übertragen.

Gewissheit bei den Fans

Für die Fans des FC Schalke 04 sind das wichtige Nachrichten, da sie jetzt Gewissheit haben und für das Auswärtsspiel planen können. Wenige Tage zuvor wird der S04 in der 2. Bundesliga im Einsatz sein und anschließend nach Augsburg reisen. Es werden also wichtige Tage für den Zweitligisten.

Ein Weiterkommen wäre auch aus finanzieller Sicht wichtig. Fast eine halbe Million Euro hat Schalke für den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals erhalten. Das ist für die klammen Kassen des Pott-Klubs ein wahrer Segen. Eine weitere Reise im Pokal kann sich für Königsblau noch mehr lohnen.

837.813 Euro gibt es, wenn S04 sich gegen Augsburg durchsetzt. Sollte der Revierklub noch weiter im Pokal kommen, gibt es für den Viertelfinaleinzug 1,6 Millionen Euro, für das Halbfinale 3,35 Millionen Euro und für den Gewinn des DFB-Pokals satte 4,32 Millionen Euro.