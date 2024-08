Schock für Ex-Schalke-Juwel! Diese Nachricht ist extrem bitter

Für zehn Millionen Euro verließ Mega-Juwel Assan Ouedraogo den FC Schalke 04 in Richtung RB Leipzig. Bei dem Bundesligisten will der 18-Jährige den nächsten Schritt gehen, doch nach nur wenigen Wochen kassiert er einen heftigen Rückschlag.

Wie RB Leipzig jetzt bekannt gab, hat sich Assan Ouedraogo eine Knieverletzung zugezogen. Das Ex-Schalke-Juwel muss wochenlang pausieren, wird den Saisonstart definitiv verpassen – und dabei ging alles für ihn so gut los.

Ex-Schalke-Juwel Ouedraogo fällt wochenlang aus

„Für die Verpflichtung habe ich Rouven Schröder [Sportdirektor, Anm.] auf die Schulter geklopft“, sagte Marco Rose nach dem Testspiel gegen Aston Villa gegenüber Sky und schwärmte: „Assan ist ein super Junge – auch charakterlich. Ein guter Fußballer, der aber noch konkreter werden muss. Im Vergleich zu unseren anderen jungen Spielern ist er einen Schritt weiter. Da haben wir einen Herausforderer im Kader, der Druck machen wird.“

+++ FC Schalke 04: Er verkündet es selbst! Wechsel-Entscheidung um Murkin gefallen +++

Dieser Plan fällt nun erst einmal flach. Ouedraogo muss mehrere Wochen aussetzen. Am Mittwochabend teilte RB Leipzig mit: „Assan Ouedraogo, der bereits seit einigen Tagen angeschlagen pausieren musste, wurde nach der Rückkehr von der US-Tour noch einmal eingehender untersucht. Hierbei wurde eine Knieverletzung festgestellt, die er sich in den USA zugezogen hat. Es muss mit einer Ausfallzeit von mehreren Wochen gerechnet werden.“

Das könnte dich auch interessieren:

Ouedraogo verpasst den Saisonstart

Für den 18-Jährigen ist das ein Schock. In wenigen Tagen steht der Saisonstart an. RB Leipzig eröffnet im DFB-Pokal gegen RW Essen, eine Woche später steht der erste Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum an. Ouedraogo hätte gute Chancen gehabt, zum Einsatz zu kommen, muss nun aber zuschauen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 18-Jährige länger ausfällt. In der vergangenen Saison musste er mit einem Syndesmosebandriss für mehrere Monate aussetzen.