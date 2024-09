Ex-Schalke-Juwel kassiert heftige Fan-Kritik und entschuldigt sich – „Da sind mir Fehler unterlaufen“

Was ist denn da schiefgelaufen? Bei Hertha BSC läuft es noch nicht so richtig, nach den ersten vier Spielen gab es zwei Niederlagen. Ein Wiederaufstieg in die Bundesliga – noch ist die „Alte Dame“ nicht auf Kurs. Einer, der dabei helfen könnte und sollte, ist Ex-Schalke-Juwel Fabian Reese.

Letzte Saison avancierte er noch als Leistungsträger zum Fan-Liebling der Berliner. Momentan ist er aber noch verletzt. Und trat auch noch einen üblen Shitstorm los. Dabei hatte es der Ex-Knappe wohl gut gemeint. Möchte man meinen…

Ex-Schalke-Juwel kassiert heftige Fan-Kritik“

Im Sommer gab es viele Angebote für ihn, Hertha musste lange darum bangen, ob der Star der Mannschaft bleibt. Nach seiner Knieverletzung ging bekanntlich kein Wechsel über die Bühne. Um seine Verbundenheit mit dem Verein auszudrücken, designte Reese dann sogar ein Shirt mit der Aufschrift „Ich bin hier noch nicht fertig“, das unter seinem Jubel-Konterfei steht.

Dazu schreibt der Flügelspieler auf Instagram zum Shirt: „Danke an diese Stadt, in der ich zwar nicht geboren, aber für die ich geboren bin“, bietet das den Fans zur Vorbestellung an. Doch bei den Herthanern kippt ganz schnell die Stimmung! Ein Fan schreibt: „Langsam bisschen viel Selbstdarstellung, oder?“ Die Vorderseite des Shirts ist schon nicht ohne. Was sich Reese dann aber auf der Rückseite erlaubt, schlägt vielen Fans den Boden unter den Füßen aus.

„Da sind mir Fehler unterlaufen“

Denn dort ist der Weg gezeichnet, den Hertha BSC auf dem Weg in die Bundesliga noch gehen muss – mit dicken Fehlern! So steht dort etwa „Karlsruhe SC“ oder „Olympia Stadion“, dazu fehlen einige Spieltermine komplett. Ein erzürnter Fan schreibt: „Sorry, aber einfach nur peinlich. Wir lieben dich hier alle, aber manchmal ist weniger auch einfach mehr.“

Reese reagierte kleinlaut, schreibt am Dienstag (17. September): „Leute, sorry, da sind mir mehr Fehler unterlaufen als ich Flanken geschlagen habe.“ Es bleibt abzuwarten, ob das Shirt zum Verkaufsschlager wird…