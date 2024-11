FC Schalke 04: Mulder lässt keine Zweifel zu! Entscheidung schon gefallen

Seit Beginn der Länderspielpause hat Youri Mulder beim FC Schalke 04 den Hut auf. Er hat die Rolle des Sportdirektor interimsweise übernommen. Solange Königsblau nach einem Sport-Chef sucht, soll er Kaderplaner Ben Manga unter die Arme greifen.

Bei Mulder war die Bereitschaft auszuhelfen sofort da. Allerdings auch die Entscheidung über seine Zukunft beim FC Schalke 04 schon gefallen. Eine Dauer-Lösung wird der 55-Jährige nicht. Das schließt er selbst aus.

FC Schalke 04: Mulder fährt klare Kante

Bis eine Entscheidung für eine dauerhafte Neubesetzung gefallen ist, wird Mulder beim FC Schalke 04 die tägliche Arbeit im Profileistungszentrum leiten. Er soll Ansprechpartner für das Trainerteam und die Mannschaft sein und die verschiedenen Abteilungen leiten.

„Für mich war sofort klar, dass ich mit anpacken möchte. Die Situation, in der wir uns aktuell befinden, ist bekannt, der stellen wir uns“, erklärte Mulder vor seinem Amtsantritt. Mit Kees van Wonderen wolle er die Trendwende schaffen werden. Davon sei er überzeugt.

Sobald ein Nachfolger gefunden ist, wird Mulder aber wieder in den Aufsichtsrat rücken. Sein Amt im Kontrollgremium des Klubs lässt er so lange ruhen. Schon jetzt steht auch sicher fest, dass er in diese Rolle zurückkehren wird.

„Interim ist Interim – nichts anderes“

„Interim ist Interim – nichts anderes“, sagte der 55-Jährige am Rande des Trainings am Montag. „Ich mache mir wirklich keinen Gedanken und will in meinen zwei, drei Monaten helfen. Da gebe ich alles.“ Mulder machte erneut klar, dass er keine langfristige Option ist. Es soll ein neuer starker Mann geholt werden.

Wer das wird, ist noch völlig offen. Zudem ist ebenfalls noch unklar, ob Schalke wieder einen Sport-Vorstand installiert oder ein neuer Sportdirektor geholt wird. Dies ließ der Klub sich zuletzt selbst offen.