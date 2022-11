FC Schalke 04: Erlösender Sieg – doch DAS treibt die Fans in den Wahnsinn

Was für ein Befreiungsschlag für den FC Schalke 04. Der Sieg gegen Mainz 05, erst der zweite in dieser Saison, sorgte in der Arena für ein regelrechtes Beben. Nach acht Niederlagen in Folge gab es endlich wieder was zu feiern. Schalke lebt noch!

Bis zum erlösenden Abpfiff mussten alle Fans des FC Schalke 04 aber Blut und Wasser schwitzen. Dabei waren Chancen zur vorzeitigen Entscheidung da. Und was für welche! Zwei vergebene Hochkaräter trieben alle Knappen regelrecht in den Wahnsinn.

FC Schalke 04: Fans verzweifeln

Das Heimspiel gegen Mainz 05 fühlte sich für einige schon wie ein Endspiel um den Klassenerhalt an – obwohl nicht einmal die Hälfte der Saison rum ist. Umso glücklicher waren alle über den Sieg.

Schon nach zehn Minuten ging Schalke durch Simon Terodde in Führung. Endlich wurde dem S04 ein Führungstor mal nicht durch einen Videobeweis wieder einkassiert. Doch dann begann das große Zittern.

Schalke zittert sich zum verdienten Sieg

Mainz war keineswegs überlegen. Selbst beim Ballbesitz, in dieser Saison nicht gerade Schalkes Stärke, konnten die Knappen das Spiel ebenbürtig gestalten. Obendrein kämpften, kratzten und bissen sie bis über die Schmerzgrenze hinaus.

Bis zur 90+6. Minute musste gezittert werden. Dabei hätte man den Sieg schon vorher eintüten können. In der Schlussphase warf Mainz alles nach vorne und der FC Schalke 04 bekam exzellente Konterchancen, wie man sie in der Arena schon gar nicht mehr kennt.

Marius Bülter verfehlt das leere Tor

Doch sie wurden alle vergeben. Zwei davon so kläglich, dass die Fans im Stadion und am Fernseher in sich zusammensackten. Sieben Minuten vor Schluss lief Schalke in Überzahl aufs Mainzer Tor zu. Tobias Mohr sah zwei Anspielstationen in der Mitte – die Flanke des Pechvogels der letzten Spiele war aber völlig missraten.

Mehr News:

Noch schlimmer wurde es drei Minuten später. Marius Bülter tauchte frei vor Robin Zentner auf, umkurvte den 05-Keeper, hatte nur noch das leere Tor vor sich – und schoss den Ball ans Lattenkreuz. Ein Aufschrei ging durch die Arena. Überall entsetzte Gesichter.

So mancher Pessimist war sich sicher: Jetzt gibt’s auch noch den Ausgleich. Doch der FC Schalke 04 blieb wacker. Ein Hoffnungsschimmer im Abstiegskampf. Jetzt kommen die Bayern.