FC Schalke 04 macht es kurz vor Weihnachten offiziell

Kurz vor Weihnachten herrscht beim FC Schalke 04 wieder gute Stimmung. Das Team hat in den vergangenen Wochen die Wende geschafft, ist wieder auf dem aufsteigendem Ast – und jetzt gibt es auch aus dem Nachwuchsbereich weitere gute Nachrichten.

Der FC Schalke 04 hat Mika Khadr mit einem Profi-Vertrag ausgestattet und ihn damit langfristig an den Verein gebunden. Der 18-Jährige soll langfristig den Sprung zu der Zweitliga-Mannschaft der Schalker schaffen.

FC Schalke 04: Khadr erhält Profi-Vertrag

Im Testspiel gegen Alemania Aachen schnupperte zum ersten Mal Profi-Luft. Beim 2:1-Erfolg im November wurde der 18-Jährige in der 74. Minute von Trainer Kees van Wonderen eingewechselt. In einem Pflichtspiel stand er bislang noch nicht im Kader.

Khadr ist eigentlich noch in der U19 des FC Schalke 04 zu Hause. Der Innenverteidiger ist dort gesetzt, durfte zuletzt aber auch schon in der Regionalliga West bei der U23 spielen. Langfristig soll er nun aber wohl für die Profis aufgebaut werden.

Nun folgt ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: Schalke hat den Abwehrhünen kurz vor dem Fest mit einem Profivertrag ausgestattet. Königsblau bindet das Juwel vorzeitig bis 2028. Das gab der Verein am Montag (23. November) offiziell bekannt.

„Wir wollen Mika die Möglichkeit geben, das Beste aus sich herauszuholen“

„Mika bringt dank der sehr guten Ausbildung in der Knappenschmiede körperlich und fußballerisch vielversprechende Voraussetzungen für die Innenverteidiger-Position mit. Hinzu kommt sein großer Wille, sich jeden Tag verbessern zu wollen“, sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. „Wir wollen Mika in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben, weiter an sich zu arbeiten und das Beste aus sich herauszuholen.“

Khadr selbst sagt zu seiner Vertragsunterschrift: „Ich habe in den vergangenen Jahren viel auf Schalke lernen dürfen und möchte diesen Weg weitergehen. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen und freue mich darauf, hier in den kommenden Jahren an mir zu arbeiten.“