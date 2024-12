FC Schalke 04: Mulder haut nach Pleite auf den Tisch – „Geht ums Überleben“

Beim FC Schalke 04 ist die Stimmung nach der 0:3-Pleite gegen den 1. FC Kaiserslautern wieder im Keller. Am Freitagabend erlitt Königsblau einen empfindlichen Rückschlag, war gegen die Lauterer chancenlos.

Der Auftritt der Schalke-Stars macht den Fans wenig Mut. Interims-Sportdirektor Youri Mulder stellt sich nach dem Spiel vor die Mannschaft, macht ihr allerdings auch eine ziemlich klare Ansage.

FC Schalke 04: Mulder stellt sich vor das Team

Schalke fand eigentlich ganz ordentlich in die Partie, hielt auch nach dem 0:1-Rückstand gut dagegen. In Hälfte zwei fiel Königsblau schließlich aber komplett auseinander, kassierte am Ende eine empfindliche 0:3-Niederlage. Vor allem das Defensivverhalten war dabei ein großer Schwachpunkt.

Interims-Sportdirektor Youri Mulder stellte sich nach dem Spiel vor die Mannschaft. „Es hängt nicht am Willen oder Einsatz. Das ist es bei dieser Mannschaft nicht. Die Moral ist da“, sagt er bei Sky und betont: „Da stelle ich mich auch vor die Mannschaft. An solchen Sachen hat es nicht gelegen.“ Ein Mentalitätsproblem habe das Team nicht.

Dennoch sei es „insgesamt zu wenig“ gewesen. Man müsse sich nach dem Rückstand nicht so abfertigen lassen. Das kritisiert auch Trainer Kees van Wonderen: „Wir können nicht so auseinanderfallen. Wir müssen beieinanderbleiben, egal was passiert.“

„In den nächsten Spielen geht es ums Überleben“

Nun warten auf Schalke bis zur Winterpause noch harte Wochen. Es warten bis Weihnachten noch der SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf und der SV Elversberg. Von Mulder gibt’s jetzt eine klare Ansage an alle: „Wir sind im Abstiegskampf. Das müssen alle in den Kopf kriegen. In den nächsten Spielen geht es ums Überleben. Darum geht es. Dafür müssen wir alles tun.“

Und auch Kapitän Kenan Karaman redet nicht mehr um den heißen Brei herum: „Wir sind im Abstiegskampf und brauchen die Punkte.“