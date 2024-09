FC Schalke 04: Fimpel spricht über Geraerts-Aus – und verrät ein pikantes Detail

Plötzlich ging alles ganz schnell. Am Tag nach dem Debakel verkündete der FC Schalke 04 das Aus von Trainer Karel Geaerts. Im gleichen Atemzug machte der Klub auch öffentlich, dass Jakob Fimpel interimsweise übernehmen wird.

Vor seinem Debüt gegen Preußen Münster (Samstag, 20.30 Uhr) spricht der Übergangscoach nun über die Trainer-Entscheidung des FC Schalke 04. Dabei verrät er: Die Entlassung von Geraerts stand bereits wenige Stunden nach Abpfiff fest.

FC Schalke 04: Fimpel spricht über Trainer-Entscheidung

„Es war kein schöner Moment“, sagt Fimpel über den Augenblick, als Ben Manga ihn anrief. Schließlich hatte er gerade erst mit der königsblauen U23 in Wuppertal verloren (0:1). Eine empfindliche Pleite, war es doch die fünfte Niederlage in Folge nach einem eigentlich gelungenen Saisonstart.

Mit der U23 kann und muss sich Fimpel vorerst nicht mehr auseinandersetzen. Plötzlich ist er Profi-Coach. Und das ging offenbar richtig schnell. Auf seiner ersten Pressekonferenz verrät er: Der Anruf von Ben Manga kam bereits in der Nacht nach dem Darmstadt-Desaster.

„Groß überlegen braucht man da natürlich nicht“

Damit ist klar: Das Aus von Karel Geraerts war bereits wenige Stunden nach dem 3:5 beschlossene Sache. Die Schalke-Bosse nutzten die Zeit bis zur Verkündung am Samstag um 11 Uhr, um sich um eine Interimslösung zu kümmern. „Ich sollte am nächsten Tag kommen“, verrät Fimpel spärliche Details über den Manga-Anruf mitten in der Nacht. Auch wenn ihn die Wuppertal-Pleite noch wurmte, sagt Fimpel: „Groß überlegen braucht man da natürlich nicht.“

Eine Riesen-Erfahrung seien die zwei Wochen, in denen er nun als Interimstrainer des FC Schalke 04 eingeplant ist. Dann soll er an seinen Nachfolger übergeben. Oder bleibt er trotz fehlender Trainerlizenz am Ende doch? Eine Möglichkeit gibt es.