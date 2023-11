FC Schalke 04: Fans platzen vor Wut – heftige Reaktion in Düsseldorf

Sie wollten Wiedergutmachung, doch sie bekamen die nächste Demütigung. Und die brachte das Fass zum Überlaufen. In Düsseldorf (3:5) platzte den Fans des FC Schalke 04 endgültig der Kragen. In Düsseldorf machten sie ihrem Ärger Luft – und wie!

Nachdem sich ihr FC Schalke 04 in der ersten halben Stunde von der Fortuna förmlich abschlachten ließ, hatte die Fanszene des S04 endgültig die Schnauze voll. Ihre Reaktion fiel deftig aus.

FC Schalke 04: Fans platzt in Düsseldorf der Kragen

Nach dem 0:3 rollten die Fans ihre Fahnen zusammen, stellten den Support ein. Doch das war erst der Anfang. Die Fähnchen, die noch vor dem Spiel für eine beeindruckende Choreo sorgten, wurden von ihren Holzstangen gerupft und zu hunderten auf das Feld geworfen.

Zur Pause gab es aus dem Gästeblock ein gellendes Pfeifkonzert. Dann packte die aktive Fanszene ihre Sachen zusammen, verließ geschlossen das Stadion und fuhr nach Hause. Jeder Fußballfan weiß: Pfiffe wegen schlechter Leistungen sind das eine – doch wenn die Fanszene geht, ist das die Höchststrafe.

Fans weg, Block halbleer – in Düsseldorf packten die S04-Ultras in der Halbzeit ihre Sachen. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Schalke-Fanszene verlässt das Stadion

Schon beim 0:3 in Karlsruhe, dem Debüt von Geraerts, hatten die Fans den Support eingestellt und zeitweise den Block verlassen. Damals kamen sie zurück, verpassten den Spielern einen verbalen Einlauf. Erst vor der Partie in Düsseldorf hatte der Trainer diese Aktion regelrecht gelobt, Verständnis gezeigt. Nun zogen es die S04-Ultras durch.

Auch, nachdem die Fanszene das Stadion verlassen hatte, flogen aus dem Gästeblock weiter Fahnenstangen Richtung Rasen. Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier hatte zeitweise alle Hände voll zu tun, den Bereich um die Eckfahne zu säubern. Und auch die Schiedsrichter, so wirkte es, sprachen über Maßnahmen, um die S04-Fans zur Räson zu bringen.

Was die Fans auf dem Heimweg verpassten: Der FC Schalke 04 legte in Düsseldorf noch den Schalter um, kam nach 0:3 noch auf 3:4 heran und lieferte den Fight, den die Anhänger zuvor verzweifelt gefordert hatten. Am Ende blieb es dennoch bei der nächsten Niederlage.