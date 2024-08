FC Schalke 04: Nach bitterem Abgang – jetzt kämpft Churlinov um die Champions League

Er kam als Hoffnungsträger zurück, konnte aber nicht mehr wirklich überzeugen: Darko Churlinovs zweite Zeit beim FC Schalke 04 verlief deutlich weniger erfolgreich als seine erste Leihe zu den Königsblauen. Ein Verbleib war deshalb auch kein Thema.

Jetzt hat der Ex-Schalke-Star einen neuen Verein gefunden. Darko Churlinov wird vom FC Burnley erneut verliehen – allerdings nicht zum FC Schalke 04. Den Mazedonier zieht es jetzt nach Polen.

FC Schalke 04: Ex-Star Churlinov wechselt nach Polen

Jagiellonia Bialystok heißt der neue Verein von Darko Churlinov. Der 24-Jährige wechselte per Leihe vom FC Burnley zum polnischen Meister. Das gaben die Vereine am Mittwochabend (7. August) offiziell bekannt. Die Kaufoption soll zwischen 2,5 und 3,5 Millionen Euro liegen.

Mit dem polnischen Top-Klub kämpft Churlinov jetzt um den Einzug in die Champions League. Schon am Dienstag (13. August) trifft Bialystok in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation auf den norwegischen Meister FK Bodo/Glimt. Das Hinspiel verlor Bialystok mit 0:1 am Mittwochabend. Churlinov stand noch nicht im Kader, könnte aber im Rückspiel sein Debüt feiern.

Churlinovs zweite Leihe ohne Erfolg

Churlinov stand bis zum Saisonende noch für den FC Schalke 04 auf dem Platz. Nach langem Hin und Her klappte es im Winter doch noch mit der Leihe. Der Nordmazedonier wollte unbedingt zurück und S04 versuchte alles, um ihn zu holen.

Am Ende war das zweite Leihgeschäft aber nicht von Erfolg gekrönt. Churlinov kam gerade einmal auf zehn Einsätze, erzielte ein Tor und eine Vorlage. Eine feste Verpflichtung oder erneute Leihe war deshalb auch überhaupt kein Thema mehr.