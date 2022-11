FC Schalke 04: Großer Moment für Sidi Sané – doch DAS verpasst er ganz knapp

0:2. Die Packung ist ausgeblieben, gegen Bayern München war der FC Schalke 04 aber völlig chancenlos. Ein Moment zauberte den Fans dennoch ein Lächeln ins Gesicht.

Sidi Sané feierte gegen die Bayern sein Bundesliga-Debüt. Der Youngster des FC Schalke 04 träumte davon schon seit elf Jahren! Nun war der große Moment gekommen – doch der perfekte Augenblick wurde knapp verpasst.

FC Schalke 04: Debüt von Sidi Sané kommt „zu spät“

Seit 2011 ist Sidi Sané Schalker. Seit seiner Unterschrift mit blutjungen acht Jahren hatte er einen Traum, der am Samstagabend in Erfüllung ging. Bundesliga-Debüt! Mit Schalke! Um ein Haar wäre ein zweiter Lebenstraum gleichzeitig in Erfüllung gegangen. Doch den hatte Julian Nagelsmann ihm versaut.

Einmal mit dem Bruder in der Bundesliga auf dem Platz stehen: Das dürfte für Sidi Sané genauso auf der „Bucket List“ stehen wie für Leroy Sané. Das verpassten beide nur hauchzart. Sechs Minuten, bevor Sidi für Marius Bülter auf den Platz kam, musste sein großer Bruder für Mathijs de Ligt weichen. So knapp!

Leroy und Sidi: Sané-Brüder debütierten beide bei S04

Beide trennen zwar sieben Jahre und hunderte Kilometer, sie eint aber eine große optische Ähnlichkeit – und ein großes fußballerisches Talent. Als Leroy 2014 beim FC Schalke 04 sein Bundesligadebüt feierte, war Sidi gerade einmal elf Jahre alt. Beide sind in Essen geboren, spielten lange in der Knappenschmiede. Nun ist auch klar: Beide debütierten für Königsblau!

Das knapp verpasste Bruder-Duell dürfte auch für die Eltern ein klitzekleiner Wermutstropfen sein. Vater Souleymane Sané, selbst einstiger Bundesliga-Star, und seine Frau Regina Weber (olympische Gymnastin) dürften auch schon lange von einem gemeinsamen Bundesligaspiel ihrer beiden Söhne geträumt haben. Bei allen Familienmitgliedern dürfte der Stolz aber überwiegen.

Sidi Sané war übrigens nicht der einzige Debütant des S04. Auch Thimotee Kolodziejczak kam zu seinem ersten Einsatz. Er war Ende Oktober vereinslos zum FC Schalke 04 gekommen – und der letzte Schröder-Transfer vor dem Blitz-Abgang.