Schalke 04: Trainer-Favorit gefunden? Zu IHM führt eine heiße Spur

Schalke 04 hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass es mit Kees van Wonderen nach der Saison nicht mehr weitergehen werde. Der Niederländer wird nach nur acht Monaten wieder gehen, ein neuer Trainer soll her. Doch wer tut sich das Chaos auf Schalke noch an?

In den vergangenen Tagen und Wochen kursierte so mancher Name rund um das Berger Feld. Das Saisonende rückt immer näher, eine Entscheidung in Sachen Trainer also auch. Ist der Favorit für den Posten bei Schalke 04 gefunden?

Schalke 04: Wird es Ex-HSV-Coach Walter?

Markus Anfang, Lukas Kwasniok, Raul, Domenico Tedesco und, und, und. Viele Namen sind zuletzt mit dem ab Sommer vakanten Posten in Gelsenkirchen in Verbindung gebracht worden. Einige Namen kann man bereits ausschließen, einige Namen sind noch immer in der Verlosung. Ein Name hält sich allerdings hartnäckig. Und dieser Name könnte nun richtig interessant werden.

Laut der „Bild“ und den „Ruhr Nachrichten“ sollen sich die Schalker intensiv mit Ex-HSV-Coach Tim Walter beschäftigen. Der 49-Jährige ist vereinslos, wäre also ablösefrei zu haben, kennt die zweite Liga bestens – passt also in das gesuchte Profil der Knappen-Bosse. Dazu lässt er sehr offensiv spielen, steht für Spektakelfußball und ist deutschsprachig. All das spricht für den ehemaligen Hamburg-Coach, der zuletzt für Hull City in der zweiten englischen Liga gearbeitet hat.

Doch noch ein weiteres Indiz könnte für Walter sprechen: Walters langjähriger Co-Trainer Julian Hübner folgt S04 seit kurzem auf Instagram. Und im modernen Fußball könnte so etwas Banales in der Tat auf einen bevorstehenden Wechsel hinweisen.

Mulder lässt sich nicht in die Karten gucken

Was ist da mit Walter und S04 also los, geht da wirklich was? S04-Sportdirektor Youri Mulder wollte nach dem Spiel in Kaiserslautern (1:2) keine Informationen Preis geben – weder in die eine, noch in die andere Richtung. „Ich gehe nicht auf Namen ein. Auch zum Profil will ich nichts sagen“, so der Niederländer in der Mixed-Zone nach der Partie auf dem Betzenberg.

Auf „X“ geht derweil ein Foto herum, wie ein S04-Fan Hübner direkt angeschrieben hat, sich nach den aktuellen Spekulationen erkundigt. Hübner antwortete gar auf die Nachricht. „Ich wollte keine Gerüchte befeuern“, so der Co-Trainer Walters. Alle Knappen-Anhänger werden sich also weiter gedulden müssen. Den Namen Tim Walter wird man jedoch erstmal wohl im Kopf behalten können.