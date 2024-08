Schalke 04: Saisonstart steht kurz bevor – Fans stellen sich jetzt nur eine Frage

Das Warten hat ein Ende, die neue Zweitliga-Spielzeit steht an. Schalke 04 empfängt Eintracht Braunschweig gleich zum ersten Topspiel der Saison (Samstag, 03. August, 20.30 Uhr). Aus Sicht von Schalke 04 gibt es noch so manche Fragzeichen vor dem Auftakt.

Viele neue Spieler, viele neue Staff-Mitglieder, eine neue Ausrichtung – bei Schalke 04 ist im Vergleich zu letzten Saison fast alles verändert. Auch eine neue Taktik und einen neuen Spielstil hat S04-Coach Karel Geraerts einstudieren lassen. Und doch ist vor dem ersten Spiel nicht alles klar.

Schalke 04: Geraerts lässt Systemfrage weiterhin offen

Das Personal steht zu großen Teilen, auch die Torwartfrage auf Schalke ist nach langem Hin und Her nun geklärt – Justin Heekeren wird die neue Nummer eins von Königsblau sein. Doch eine Sache ist noch offen: Wie wird Geraerts sein Team taktisch auf den Rasen schicken?

Der Belgier hat schon zu Beginn seiner Amtszeit auf Schalke keinen Hehl daraus gemacht, dass er die defensive Dreierkette mit einem Doppelsturm bevorzugt. Diese Grundformation hat Geraerts auch in der Vorbereitung immer wieder spielen lassen. Allerdings hat er auch immer wieder ein 4-2-3-1 spielen lassen – sein Team soll beide Varianten spielen können, erklärte er selbst vor einigen Tagen.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Braunschweig wollte Geraerts noch nicht verraten, wie er sein Team am ersten Spieltag in die Partie schicken wird. Es deutet alles auf die Dreierkette hin – oder überrascht Geraerts doch mit einer Vierer-Defensivreihe?

S04-Kapitän Karaman bevorzugt Viererkette

Könnte Neu-Kapitän Kenan Karaman sich aussuchen, wie sein Team das Spiel gegen Braunschweig angeht, würde er wohl die Viererkette präferieren. Nach dem Testspiel gegen Twente Enschede (1:1), bei dem Geraerts mit Viererkette spielen ließ, äußerte er sich deutlich zu der Thematik. „4-2-3-1 ist ein System, das jeder von uns schon einmal gespielt hat. Das musst du nicht groß ausprobieren“, sagte der S04-Star.

Doch er stellte auch klar, dass der Trainer die Taktik entscheidet und die Spieler diese umsetzen sollen. „Egal ob mit Dreier- oder Viererkette: Der Trainer hat eine Philosophie, unabhängig vom System“, so Karaman. Den Fans dürfte die taktische Ausrichtung aber wohl deutlich mehr interessieren.