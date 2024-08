Schalke 04: Traumstart zeigt es deutlich – Königsblaue Schwäche ist Geschichte

So kann man mal in eine Saison starten! Erstmals seit sieben Jahren gewinnt Schalke 04 sein Auftaktspiel und setzt damit ein erstes Ausrufezeichen. Mit dem 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig hat das Team von Karel Geraerts ein echtes Schützenfest am ersten Spieltag gefeiert.

Der Auftritt der Mannschaft war kaum mit den Leistungen aus der letzten Saison zu vergleichen. Es hat längst nicht alles geklappt, doch vor allem eine offensichtliche Schwäche aus der vergangenen Saison hat Schalke 04 wohl abstellen können.

Schalke 04 glänzt mit starker Fitness

Königsblau siegt zum Saisonstart verdient gegen schwache Braunschweiger. Vor allem die ersten 30 und die letzten 20 Minuten waren dabei beeindruckend – ein klarer Spielplan, ein guter Auftritt und die nötige Fitness brachten Königsblau auf die Siegerstraße. Vor allem der letzte Punkt ist mit Blick auf die vergangene Saison alles andere als selbstverständlich.

Denn in der letzten Spielzeit hatte die Mannschaft des Pottklubs enorme Fitnessdefizite zu verzeichnen. Nahezu in jedem Spiel waren große Teil des Teams schon nach einer guten Stunde platt. In der Folge hat Schalke enorm viele Gegentreffer in der Schlussviertelstunde bekommen.

Karel Geraerts hatte zu Beginn seiner Amtszeit immer wieder davon gesprochen, dass er die Mannschaft auf ein gewisses Fitnesslevel bekommen müsse. Das ist ihm spätestens in der abgelaufene Vorbereitung wohl gelungen.

Schalker Dreifachschlag schockt BTSV

Der Beweis dafür waren wohl die Tore zum 3:1, 4:1 und zum 5:1. Denn die Tore von Kenan Karaman und Moussa Sylla fielen innerhalb von zehn Minuten. Innerhalb von zehn Minuten hat Königsblau nicht nur das Spiel entschieden, sondern aus einer engen Partie ein wahres Schützenfest gemacht. Auch nach dem 5:1 ging Schalke weiter vorne drauf, presste den Gegner und spielte noch auf das sechste Tor – mit großen Fitnessdefiziten wie in der vergangenen Saison wäre das schlichtweg nicht möglich.

Mit Blick auf die Saison ist das ein ganz wichtiger Baustein. Denn dann wird auch hinten raus mit Schalke noch zu rechnen sein. Geraerts und Co. haben an dem Grundzustand der Mannschaft gearbeitet – und das wohl sehr erfolgreich. Schließlich sollte die Fitness die Grundlage eines jeden Spiels sein.