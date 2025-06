Schalke 04 winken Bulut-Millionen! Doch es gibt einen Haken

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Taylan Bulut vom FC Schalke 04 begehrt ist. Das Top-Talent spielte sich schließlich ins Schaufenster, als er in einer erneut enttäuschenden Saison zu den großen Gewinnern gehörte.

Deswegen ist davon auszugehen, dass Bulut den FC Schalke 04 in diesem Sommer verlassen wird. Es werden Millionen in die Kassen der Königsblauen fließen. Allerdings gibt es auch ein Problem.

FC Schalke 04: Bulut-Abschied steht bevor

Neben Kenan Karaman und Moussa Sylla gab es beim FC Schalke 04 nur noch Taylan Bulut, der immerhin halbwegs gute Leistungen bringen konnte. Mit seinen 19 Jahren konnte sich der Youngster auch direkt einen Stammplatz sichern, war aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Oft fehlte der Außenverteidiger aber auch. Hierfür waren entweder Erkrankungen oder Verletzungen die Gründe. In der kommenden Saison könnte er S04 ganz fehlen – denn ein Abgang steht bevor. Auch Bulut selbst will den Revierklub verlassen und den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere gehen.

Gut für Königsblau: Es gibt zahlreiche Interessenten. Der klamme FC Schalke wird also einige Millionen an Bulut verdienen. Die S04-Bosse erhoffen sich eine Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich.

Ein Problem für S04

Im Transferpoker um Bulut wird also spannend werden. Einige Bundesligisten haben ihn ins Visier genommen, aber auch aus dem Ausland gibt es Interessenten. Für den FC Schalke 04 gibt es aber auch schlechte Nachrichten, wie die „Bild“ vermutet.

Einen schnellen Wechsel wird es nicht geben. Auch die damit verbundenen Einnahmen lassen dann auf sich warten. Bedeutet: Bulut könnte Schalke vermutlich erst sehr spät im Sommer verlassen. Für die Verantwortlichen um Frank Baumann, Ben Manga und Co. ist das äußerst bitter und gar keine Hilfe bei der Kaderplanung. Mit den Millionen von Bulut könnte man sich schnell einige neue Spieler holen. Stattdessen heißt es abwarten.

Bei der bald anstehenden U19-Europameisterschaft kann sich Bulut übrigens mit der deutschen Juniorennationalmannschaft weiter zeigen und auf sich aufmerksam machen. Das wird auch Schalke freuen.