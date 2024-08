Ex-Schalke-Star macht Wechsel nach Barcelona perfekt – Bundesliga-Kapitel vorerst Geschichte

Als er im Sommer 2022 zu Schalke 04 gewechselt war, wurde Alex Kral als großer Königstransfer gefeiert. In der Erstliga-Saison des S04 gehörte er zu den Leistungsträgern des Pottklubs. Nach dem Abstieg zog es ihn zu Union Berlin, wo er eine echte Horror-Saison erlebte.

Sowohl für ihn persönlich als auch für sein Team lief nahezu alles schief, der Wechsel ging letztlich überhaupt nicht auf. Jetzt verlässt die Köpenicker nach nur einem Jahr wieder – für den Ex-Schalke-Star geht es ans Mittelmeer.

Ex-Schalke-Profi Kral vor Spanien-Wechsel?

Für Kral ist das Kapitel Bundesliga nach nur zwei äußerst bescheidenen Jahren wieder vorbei. Der Mittelfeldakteur wechselt von Union Berlin zum spanischen Erstligisten RCD Espanyol. Das machte der Fußballbundesligist am Mittwoch (07. August) offiziell.

Laut des Transferexperten Matteo Moretto vom spanischen Nachrichtenportal „Relevo“ kassiert Union eine Leihgebühr in Höhe von einer halben Million Euro. Im Anschluss an die Saison besitzt Espanyol für Kral eine Kaufoption, die bei drei Millionen Euro liegen soll.

Der 26-Jährige kam mit großen Hoffnungen zu Union, war letztlich aber nur Reservespieler in der Hauptstadt. Zwar kam er auf 24 Einsätze für die Berliner, jedoch stand er lediglich zwölfmal in der Startelf – sein Jahr in Berlin war letztlich eine große Enttäuschung.

Neuanfang außerhalb der Bundesliga?

Bei Königsblau war er Leistungsträger und Publikumsliebling, auch bei Union wurde er von den Fans sehr gemocht. Allerdings lief es sportlich überhaupt. Durch die große Konkurrenz bei dem Bundesligisten versucht der Ex-S04-Star sein Glück nun beim spanischen Erstliga-Aufsteiger aus Barcelona.

Für Kral dürfte es nach den zwei schwierigen Jahren in Deutschland ein kleiner Reset werden – allerdings wird er in Spanien einmal mehr gegen den Abstieg spielen. Für Espanyol geht es nach dem Aufstieg wohl nur um den Ligaverbleib.