Schalke 04 wollte ihn nicht mehr: Jetzt wird ein Ex-Talent zum großen Helden

Zwei Jahre lang spielte er für Schalke 04, zauberte in der Knappenschmiede und verhalf der U23 des Revierklubs zu dem ein oder anderen wichtigen Erfolg. Schon in Gelsenkirchen konnte Leo Scienza sein großes Talent unter Beweis stellen. Und doch musste er nach nur zwei Jahren wieder gehen.

Scienza selbst wollte eigentlich nicht gehen, ist von Schalke 04 jedoch aussortiert worden. Mittlerweile ist er ein fester Bestand der Bundesliga und ist für seinen Klub nun zum ganz großen Helden geworden. Bei S04 dürfte man sich noch immer in den Hintern beißen.

Schalke 04: Ex-Juwel wird zum Relegationshelden

Mittlerweile wäre er der Star bei S04 – nicht in der U23, sondern bei den Profis. Nach seinem Abgang aus Gelsenkirchen hat Scienza eine unfassbare Entwicklung hingelegt. Über Magdeburg und Ulm landete der Brasilianer im vergangenen Sommer beim 1. FC Heidenheim. Dort spielte er unter anderem in der Conference League.

Doch in der Liga lief es alles andere als rund, der FCH musste Nachsitzen und in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen. Nach einem 2:2 im Hinspiel gegen die SV Elversberg, bei dem Scienza schon zwei Vorlagen lieferte, sollte das Rückspiel zu einem echten Drama werden.

Im Hinspiel führte die SVE in Heidenheim 2:0, ehe Scienza zur Halbzeit eingewechselt worden ist und den FCH nahezu im Alleingang zum wichtigen Unentschieden führt. Im Rückspiel setzte er dann noch einen drauf.

Der Moment der Ekstase: Ex-S04-Talent Leo Scienza (mi.) schießt Heidenheim in allerletzter Sekunde zum Klassenerhalt. Foto: IMAGO/DeFodi Images

Last-Minute-Geniestreich zum Klassenerhalt

Der FCH ging durch Mathias Honsak früh in Führung – die Vorarbeit kam einmal mehr von Ex-S04-Talent Scienza. In der Folge spielte fast nur die SVE, die zum Ausgleich kam und nach der Halbzeit vermeintlich in Führung ging – aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung ist das 2:1 der Saarländer zurückgenommen worden. Und dann entschied Scienza das Spiel in buchstäblich letzter Sekunde.

Es lief die fünfte Minute der Nachspielzeit, lediglich zwölf Sekunden waren noch zu spielen, als Scienza von Paul Wanner in Szene gesetzt worden ist. Der Brasilianer setzte zu Solo an, ließ seinen Gegenspieler aussteigen, schaute den Keeper aus und schweißte das Spielgerät in die Maschen: 2:1 für Heidenheim – Klassenerhalt! Scienza ist nun der gefeierte Held, hat den FCH nahezu im Alleingang in der Liga gehalten. Und bei S04 macht man mehr und mehr ein langes Gesicht. Mittelwelle ist Scienza ein gefeierter Bundesliga-Star, während Schalke 04 in Liga zwei dem Abgrund immer weiter entgegen taumelt.