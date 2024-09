Schalke 04 – Darmstadt 98: Trainer warnt vor S04 – „Unglaubliche Wucht“

Es ist das Duell zweier Traditionsvereine, die sich eigentlich nur aus der Bundesliga kennen. Doch schon im zweiten Jahr müssen der FC Schalke 04 und Darmstadt 98 in der 2. Liga gegeneinander ran. Am Freitag (20. September, 18.30 Uhr) wollen beide Teams nach einem schwachen Start endlich die Wende einleiten.

Dabei müssen beide Mannschaften auch auf einige Leistungsträger verzichten. Nicht nur Schalke 04 hat Ausfälle zu beklagen, auch bei Darmstadt 98 fehlen gleich mehrere Spieler. Darunter drei Profis mit einem Kreuzbandriss. Trainer Florian Kohfeldt warnt zudem seine Mannschaft vor dem Duell gegen S04.

Schalke 04 – Darmstadt 98: Auch der Absteiger hat Sorgen

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga hat Darmstadt 98 einen mehr als nur enttäuschenden Saisonstart erlebt. Die Lilien stehen mit zwei Punkten aus fünf Partien auf dem 16. Platz. Torsten Lieberknecht ist vor einigen Wochen zurückgetreten, Florian Kohfeldt übernahm. Der Coach hat vor dem Duell gegen Schalke 04 einige Personalprobleme.

Matthias Bader, Fabian Holland und Paul Will fallen alle drei mit Kreuzbandriss aus. Zudem hat Oscar Vilhelmsson weiter Adduktorenprobleme und wird die Reise nach Gelsenkirchen nicht antreten.

Mit dieser Elf könnte es Kohfeldt gegen Schalke probieren: Schuhen – Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger – Klefisch, Müller, Marseiler, Corredor – Hornby, Lidberg.

Kohfeldt warnt vor „unglaubliche Wucht“

Darmstadt 98 wird wie Schalke auf den Befreiungsschlag hoffen. Kohfeldt warnt seine Mannschaft vor den Königsblauen. „Es kommt eine unglaubliche Wucht auf uns zu – natürlich erstmal die Wucht eines Stadions, das zu den größten und lautesten Stadien Deutschlands gehört“, sagte der Coach.

Und Kohfeldt weiter: „Ich glaube, dass Schalke als Mannschaft insgesamt im Umbruch steckt. Sie haben kommuniziert, dass es in dieser Saison für sie nicht darum geht, die obersten Plätze zu attackieren, sondern darum, eine stabile Saison zu spielen. Das sieht man allerdings nicht an ihrem Kader, der gerade auf den vorderen Positionen absolutes Top-Niveau der 2. Liga hat. Da haben sie klare Erstliga-Spieler in ihren Reihen. Dementsprechend spielen sie auch – sehr mannorientiert und sehr darauf fixiert, ihre Top-Spieler in der Offensive in Szene zu setzen und so Situationen zu initiieren.“

Aber auch Schalke hat derzeit einige Personalprobleme. Cheftrainer Karel Geraerts muss gegen Darmstadt definitiv auf Paul Seguin verzichten. Tomas Kalas und Janik Bachmann könnten ebenfalls fehlen. Immerhin ist Emil Hojlund wieder fit und eine Option für S04.