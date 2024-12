FC Schalke 04: Bundesliga-Star lästert über S04! Fans rasten aus – „So ein Clown“

Sowohl in der Veltins-Arena als auch in gegnerischen Stadien machen sich die Fans des FC Schalke 04 immer lautstark bemerkbar. So hat der S04 beispielsweise auch in dieser Saison wieder die meistgereisten Fans aller Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga. Im Schnitt sind es 6.588, die stets bei den Auswärtspartien dabei sind.

Die königsblauen Anhänger machen all das mit, obwohl der FC Schalke 04 wieder einmal kritische Zeiten erlebt – und das in der 2. Bundesliga. Deshalb sind die Fans aktuell besonders wütend, als sie die Aussagen eines Bundesliga-Spielers hören. Im Netz gehen sie komplett auf die Barrikaden.

FC Schalke 04: Conteh provoziert Fans

Während der FC Schalke 04 aktuell nur davon träumen kann, spielt der 1. FC Heidenheim tatsächlich international. In der Conference League konnte der Dorfklub den direkten Einzug ins Achtelfinale noch nicht schaffen, dafür könnte das aber nun in den Playoffs klappen. Vor der entscheidenden Partie gegen den FC St. Gallen (1:1) sorgte Heidenheim-Profi Sirlord Conteh für mächtig Aufregung.

Auch interessant: FC Schalke 04: Revierrivale schmettert S04-Idee ab – „Wir wehren uns“

Der Flügelflitzer des SC Paderborn wollte sich bei den Fans für die Unterstützung bedanken und im letzten internationalen Spiel des Jahres für drei Punkte sorgen, was am Ende allerdings nicht klappte. Dass der FCH die letzten sieben Pflichtspiele allesamt verloren hat, beschäftigt den 28-Jährigen zwar, doch die treue Unterstützung der eigenen Fans gibt ihm neue Kraft. „Sonntag war ein Gänsehautmoment für mich, dass jeder wollte, dass jeder gekämpft hat, dass die Fans hinter uns waren“, sagte er mit Blick auf den Support trotz der 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart.

Fans gehen auf die Barrikaden

Und Conteh weiter: Jetzt, wo es mal nicht so läuft, es eine schlechte Phase ist, stehen die Fans trotzdem hinter uns.“ Beim HSV oder beim FC Schalke 04 „wäre das ganz anders gewesen. Deswegen sind wir alle dankbar und wollen den Fans auf jeden Fall etwas zurückgeben“, sagte der Angreifer abschließend.

Worte, die bei der S04-Fangemeinde überhaupt nicht angekommen sind. „Schalke macht jedes Wochenende das Stadion voll – egal, ob heim oder auswärts. Aber klar, bei uns sind die Fans nur in guten Zeiten hinter der Mannschaft. Conteh weiß es natürlich“, „Was für ein Clown. So eine Scheiße kann man wirklich nur bei so einem Klub labern“ und „Sich ausgerechnet die Top zwei der Aufwärtsfahrer-Tabelle in ganz Deutschland auszusuchen für so eine Aussage, muss wirklich echt dumm sein“, heißt es in den Kommentaren.

Mehr Nachrichten für dich:

Tatsächlich hat Schalke die meisten Auswärtsfahrer vor dem Hamburger SV – und das, obwohl beide Vereine weit hinter ihren Erwartungen stehen. Mit seiner Aussage hat Conteh sich in den beiden Fanlagern jedenfalls keine Freunde gemacht.