Schalke 04: Mega-Juwel im Sommer ablösefrei – hat S04 bei IHM eine Chance?

Nach einer durchwachsenen Saison könnte Schalke 04 im Sommer der nächste personelle Umbruch bevorstehen. Altlasten wie Ralf Fährmann oder Dominick Drexler und einige Stammspieler wie Mehmet Aydin oder Marcin Kaminski könnten S04 endgültig verlassen.

Auf der Suche nach neuen Spielern dürfte das Anforderungsprofil dabei klar sein: Schalke 04 fahndet erneut nach jungen Talenten, die Königsblau keine allzu große Ablöse kosten. Ein solches Juwel könnte sich nun in der Bundesliga hervortun. Doch hat Ben Manga bei ihm überhaupt eine Chance?

Schalke 04: Bröger könnte ablösefrei wechseln

Bennit Bröger bringt mit gerade einmal 18 Jahren viele Anlagen mit, die ein junger aufstrebender „Zehner“ so im Repertoire haben sollte: Eine gute Technik am Ball, eine starke Übersicht sowie jede Menge Potenzial, das in dem deutschen Jugendnationalspieler noch schlummert. Seine einzige Schwäche? „Er wird kein Adonis werden“, sagte Ralph Hasenhüttl einst. „Das muss er auch nicht“, fügte der Trainer des VfL Wolfsburg aber an. Wohl wissend, dass sich derzeit ein echtes Juwel aus der VfL-Jugend hervortut.

Dort dominiert der offensive Mittelfeldspieler nach Belieben. In der vergangenen Saison sammelte er insgesamt 22 Torbeteiligungen, in dieser sind es „erst“ sechs – nach gerade einmal zwölf Spielen. Auch Bundesliga-Luft gewährte ihm der VfL bereits. Wohl auch, um Bröger eine Perspektive bei den Niedersachsen aufzuzeigen. Denn sein Vertrag läuft im Sommer aus, eine Vertragsverlängerung kam bisher noch nicht zustande. Die große Chance für Schalke 04?

Manga müsste sich strecken

Bröger braucht in seinem jungen Alter vor allem eins: Spielzeit. Die könnte Ben Manga ihm sicherlich bieten, schließlich dürfte der 18-Jährige in den Schalker Zukunftsplanungen eine zentrale Rolle einnehmen. Dazu weiß auch Bröger: Bei einer lukrativen Offerte würde ihm S04 sicher keine Steine in den Weg legen, denn Königsblau ist auf Einnahmen angewiesen. Allerdings spielt Schalke-Kapitän Kenan Karaman auf der bevorzugten Position Brögers im offensiven Mittelfeld- da müsste man sich also etwas einfallen lassen, um mit beiden Akteure spielen zu können.

Allerdings erscheint es fraglich, ob sich der Wolfsburger einen Wechsel in die zweite Liga wirklich vorstellen kann. Angesichts seines großen Talents dürfte Schalke 04 sicher nicht der einzige Interessent sein. Aber auch ein Verbleib bei den „Wölfen“ ist keineswegs ausgeschlossen.