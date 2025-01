Ex-Schalke-Star schlägt voll ein – jetzt mischt er sogar im Meisterrennen mit

Seine letzten Jahre auf Schalke waren ein echtes Auf und Ab – erst konnte er mit S04 die Vizemeisterschaft feiern, ehe es zwei Jahre später runter in Liga zwei ging. Mit dem Abstieg endete auch die Zeit von Matija Nastasic bei Königsblau. Sechs Jahre kickte der Serbe für den Pottklub.

Nach seinem S04-Abgang ging es über Florenz nach Mallorca, wo er wieder richtig Fuß fassen konnte. Nach zwei Jahren auf der Insel wechselte er nach Leganes. Dort wurde der Ex-Schalke-Star nun zum Helden.

Ex-Schalke-Profi wird zum Atletico-Schreck

Platz 15, 22 Punkte und lediglich drei Punkte Vorsprung vor den Abstiegsrängen – Leganes steckt einmal mehr tief im Abstiegskampf. Was hilft in so einer Situation am besten? Ein dickes Statement gegen einen Titelanwärter zu setzen. Dies gelang dem Aufsteiger ausgerechnet im Lokalderby gegen Tabellenführer Atletico Madrid.

Die Mannschaft aus dem Vorort von Madrid besiegte den großen Konkurrenten mit 1:0 und beendete damit Atleticos Serie von 15 Pflichtspielsiegen am Stück. Ex-S04-Star Nastasic selbst sorgte für die drei Punkte.

Kurz nach der Halbzeit behauptete sich der Routinier nach einer Ecke und köpfte zur Führung ein. Diese konnte Leganes über die Zeit bringen – trotz eines fragwürdigen Elfmeters gegen sich, den Antoine Griezmann kläglich vergab. In der 89. Minute setzte er das Spielgerät deutlich neben den Kasten.

Zweiter Leganes-Streich

Der Sieg gegen Atletico zeigt zwei Sachen: Leganes wehrt sich mit allem gegen den direkten Wiederabstieg und große Gegner liegen dem Underdog. Mit Dezember konnte man schon in Barcelona gewinnen. Damals feierte man ebenfalls ein 1:0 und schockte den großen Favoriten. Ex-S04-Profi Nastasic kam in der 55. Minute in die Partie.

Nachdem Nastasic es schon mit Mallorca zweimal geschafft hat, in der Liga zu bleiben, hat er diese Mission nun auch mit Leganes fest im Blick. Siege gegen Barcelona oder Atletico machen dies einfacher, doch die direkten Duelle gegen die Konkurrenz dürften weiterhin Punkte-Priorität haben.