Leipzig – Schalke: S04-Idol hofft – könnte DAS die Königsblauen noch retten?

In den letzten Wochen fühlte sich für den FC Schalke 04 wohl jedes Spiel wie ein K.O.-Spiel an. Doch am Samstag (27. Mai, 15.30 Uhr) ist es tatsächlich so weit. Beim Spiel Leipzig – Schalke entscheidet sich, ob die Königsblauen in der Bundesliga bleiben oder erneut absteigen.

Die Ausgangslage ist denkbar schwierig. Schalke muss gegen Leipzig nicht nur punkten, sondern auch beten, dass die Abstiegskonkurrenten patzen. S04-Legende Didi Schacht hofft auf das Wunder und rechnet sich sogar einen möglichen Vorteil im Kampf um den Klassenerhalt aus.

Leipzig – Schalke: DARAUF hofft Didi Schacht

Die Tabellensituation vor dem entscheidenden letzten Spieltag sieht so aus, dass Schalke mit 31 Punkten auf dem vorletzten Platz ist und damit definitiv abgestiegen wäre. Doch davor ist es unfassbar eng, insgesamt vier Mannschaften müssen um den Klassenerhalt noch zittern. Klar ist, dass der S04 mindestens einen Punkt gegen Leipzig holen und der Revierrivale VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen verlieren muss, damit zumindest der Relegationsplatz sicher ist. Beide Mannschaften wären dann punktgleich, doch die Königsblauen haben knapp das bessere Torverhältnis.

Auch Stuttgart (32 Punkte) und Augsburg (34 Punkte) können noch unter die kritische Linie fallen, sollte Schalke drei Punkte holen und die Teams selber am 34. Spieltag leer ausgehen. Der meiste Druck liegt aber definitiv auf dem Team von Trainer Thomas Reis. Mit Leipzig haben sie das wohl schwierigste Los gezogen. Im letzten Spiel konnten die Bullen den Rekordmeister Bayern München mit 3:1 schlagen und gehen mit breiter Brust in die Partie.

Leipzig – Schalke: Didi Schacht rechnet seinem Team eine letzte Chance aus. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Auf dem Papier ist Leipzig also klar der Favorit. Auch im Hinspiel (0:6) wurden die Königsblauen regelrecht von den Bullen überrannt. „Da war Leipzig top, jeder einzelne Spieler war schneller als unserer Spieler“, erinnert sich auch S04-Idol Didi Schacht im Interview mit DER WESTEN zurück. Doch der Leipziger Sieg gegen die Bayern könnte den Schalkern auch zum Vorteil werden, wie der Ex-Schalke-Profi hofft. „Leipzig hat die Champions-League-Qualifikation geschafft und eine Woche später steht das Pokal-Endspiel an. Deshalb könnte es sein, dass Marco Rose vielleicht den ein oder anderen Spieler schont. Und die Profis vielleicht vom Kopf her schon mit den Gedanken beim Pokalfinale sind.“

Alles oder Nichts

Bei Bochum sieht die Ausgangslage genau andersrum aus. Leverkusen muss noch um den 6. Platz in der Bundesliga kämpfen, um es in die zweite Qualifikationsrunde für die Europa League zu schaffen. Für beide Teams steht somit viel auf dem Spiel und sie werden nochmal alle Kräfte mobilisieren müssen. „Ich glaube, dass es sich am Ende zwischen Bochum und Schalke entscheidet, wer auf dem Relegationsplatz landet“, legt sich Didi Schacht daher fest.

Aber auch von seinen Schalkern erwartet der 60-Jährige vollen Einsatz und auch ein mutiges Spiel nach vorne. „Wir müssen defensiv gut stehen und schnell umschalten, sodass wir in Ballbesitz gradlinig nach vorne spielen können. Lassen wir uns jedoch zu weit fallen, wird Leipzig seine Chancen bekommen.“ Ob der Fußballgott am Samstag auf Seiten des FC Schalke 04 ist, wird Didi Schacht genauso wie tausende andere S04-Fans ganz genau vor dem Fernseher verfolgen.