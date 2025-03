Hertha BSC – Schalke 04: Mega-News! Van Wonderen verkündet sie

Es ist das Duell zweier Traditionsvereine, die eigentlich nichts in der 2. Bundesliga zu suchen haben: Hertha BSC und Schalke 04. Beide Teams sind zudem tief im Abstiegskampf, statt vom Wiederaufstieg in die 1. Liga träumen zu können.

Nun treffen beide Teams am Samstag (8. März, 13 Uhr) aufeinander. Für das Spiel bei Hertha BSC kehren beim FC Schalke 04 einige Leistungsträger zurück, wie Cheftrainer Kees van Wonderen jetzt bestätigte.

Hertha BSC – Schalke 04: Stars kehren zurück

In den vergangenen Wochen musste der FC Schalke 04 ohne einige Stammspieler auskommen. Besonders bitter war der Ausfall von Moussa Sylla, danach konnte auch Kenan Karaman nicht auflaufen. Doch die beiden Profis waren nicht die Einzigen, die nicht zur Verfügung standen. Gegen Hertha BSC kann van Wonderen immerhin wieder auf drei Spieler setzen.

Auch interessant: Ex-Schalke-Stars erleben Horror-Saison: Jetzt droht die endgültige Katastrophe

Karaman, Tobias Mohr und Max Grüger kehren wieder zurück und werden in der Hauptstadt spielen, das erklärte der S04-Coach. „Es sieht gut aus“, sagt van Wonderen im Hinblick auf weitere mögliche Comebacks. Zunächst ist der Niederländer aber froh, dass er wieder mehr Möglichkeiten für die Startelf zur Verfügung hat.

Ron Schallenberg dagegen wird in Berlin nicht zur Verfügung stehen. „Es geht ihm gut, er trainiert schon mit dem Ball. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er wieder mit der Mannschaft trainieren kann“, sagt van Wonderen.

Personallage entspannt sich

Neben Schallenberg werden definitiv Ilyes Hamache und Emil Höjlund dem FC Schalke 04 gegen Hertha BSC fehlen. Auch für Top-Torjäger Moussa Sylla kommt die Reise in die Hauptstadt noch etwas zu früh. Dennoch entspannt sich die Personallage ein wenig. Für das kommende Heimspiel gegen Hannover 96 (14. März, 18.30 Uhr) dürften dann noch mehr Spieler zurückkehren.

Mehr Nachrichten für dich:

In dieser Saison wird Zaid Amoussou-Tchibara nach seinem Kreuzbandriss nicht mehr auflaufen. Der 18-Jährige wurde am Montag am Knie operiert und wird mehrere Monate ausfallen.