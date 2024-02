Formel 1: Nächster Ferrari-Hammer! Irre Leclerc-Klausel enthüllt

Die nächste dicke Schlagzeile um Ferrari. Erst vor wenigen Tagen hat das Traditionsteam der Formel 1 den Sensationswechsel von Lewis Hamilton bekanntgegeben. Nun steht sein künftiger Teamkollege Charles Leclerc im Vordergrund.

Der Monegasse hatte er vor wenigen Wochen einen neuen Vertrag unterschrieben. Dabei soll der Formel-1-Pilot jedoch nicht nur eine ganze Menge mehr Geld als zuvor bekommen, sondern sich auch eine besondere Klausel gesichert haben.

Formel 1: Klausel ermöglicht Leclerc die Ferrari-Flucht

Leclerc verlängert jüngst seinen auslaufenden Vertrag bei Ferrari. Der Pilot darf sich dabei nach Informationen der italienischen Tageszeitung „Corriere della Sera“ über eine ordentliche Gehaltserhöhung freuen. Der 26-Jährige soll nun wohl rund fünf Millionen Euro mehr verdienen als zuvor. Das genaue Gehalt wird laut dem Bericht auf 27,6 Millionen Euro geschätzt.

Neben Boni soll sich das Honorar des Monegassen zudem noch von Jahr zu Jahr erhöhen. Insgesamt wird von einer Vertragsdauer bis 2028 ausgegangen. Allerdings hat sich der fünffache GP-Sieger offenbar eine Klausel in den Vertrag einarbeiten lassen, die ihm ermöglicht, das Team schon zur Saison 2026 zu verlassen.

Ein vorzeitiges Aussteigen bei Ferrari wäre allerdings nur dann möglich, sollte die Scuderia in den Jahren 2025 und 2026 erneut nicht um den WM-Titel konkurrieren können. Davon war man in den vergangenen Jahren weit entfernt.

Hamilton nutzte Leclerc-Klausel

Für Ferrari sollte die Klausel allerdings keine unbekannte sein. Denn Hamilton nutzte selbige, um aus seinem Vertrag bei Mercedes herauszukommen. Der Formel-1-Pilot wird die Silberpfeile nach 11 Jahren verlassen, um in rot und an der Seite von Leclerc zu fahren. Laut Hamilton, würde mit diesem Wechsel „ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen“.

So werden Leclerc und Hamilton ab 2025 gemeinsam nach Triumphen greifen und das große Ferrari-Ziel, wieder an der Spitze der Formel 1 zu stehen, in Angriff nehmen. Mit einem Fahrer-Duo aus Leclerc und Hamilton hat die Scuderia Ferrari ab 2025 wohl alle Trümpfe in der Hand.