FC Schalke 04: Neuzugänge in Sicht? Van Wonderen lässt aufhorchen

Mit einem 0:0-Unentschieden in Braunschweig hat der FC Schalke 04 einen wohl eher enttäuschenden Start in die Rückrunde hingelegt. Gegen den Tabellensiebzehnten der zweiten Bundesliga hatte sich die Mannschaft von Kees van Wonderen sicher mehr erhofft.

Vor allem aber die wohl schwerere Verletzung von Derry John Murkin drückte nach Spielabpfiff die Stimmung auf Schalker Seite. Der Engländer ist der zweite Ausfall beim FC Schalke 04 innerhalb weniger Tage, nachdem sich tags zuvor bereits Emil Hojlund eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Wird der S04 jetzt noch einmal auf dem Transfermarkt tätig? Kees van Wonderen lässt aufhorchen!

FC Schalke 04: Van Wonderen deutet Neuzugänge an

Beim Pay-TV-Sender „Sky“ deutete der Schalker Übungsleiter an, dass der S04 schon bald Neuzugänge an Land ziehen könnte: „Wir wollen unseren Kader natürlich so stark wie möglich machen. Wenn die Möglichkeit kommt – und wir sind damit beschäftigt – dann würden wir das machen“. Der 56-Jährige konkretisiert seine Gedankenspiele.

Demnach sind Neuverpflichtungen vor allem auf den Positionen realistisch, wo die königsblaue Personaldecke derzeit dünn ist – unter anderem im zentralen Mittelfeld. „Im Mittelfeld haben wir jetzt auch mit der Verletzung von Janik (Bachmann) und Amin (Younes) wenig Möglichkeiten. Wenn da etwas passiert, dann müssen wir schieben“, so van Wonderen.

Kommt ein neuer Stürmer?

Doch das war noch nicht alles: „Auch im Angriff jetzt mit der Verletzung von Emil (Hojlund) ist eine Position wo wir nach schauen“, verrät der Schalker Trainer, der mit der aktuellen Kadersituation wohl nicht vollends zufrieden ist.

Bis zum 3. Februar hat S04-Kaderplaner Ben Manga noch Zeit, den Wünschen von Kees van Wonderen nachzukommen. Welche Personalien auf dem Schalker Wunschzettel ganz oben stehen, ist derzeit allerdings nicht bekannt.