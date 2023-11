FC Schalke 04 wirft Winterpläne über den Haufen! S04 greift hart durch

Krisenstimmung in Gelsenkirchen. Während der Länderspielpause kann der FC Schalke 04 erstmal nur machtlos auf die Tabelle der zweiten Liga blicken (hier mehr zur fußballfreien Zeit). Die sportliche Realität ist mit Platz 16 aktuell maximal düster.

Wie kann Karel Geraerts kurzfristig den Erfolg zurückbringen? Und wie kann der FC Schalke 04 im Winter an den richtigen Stellschrauben drehen? Diese Frage beschäftigt die Bosse aktuell. Doch in einem Punkt ist man sich über eine drastische Änderung einig.

FC Schalke 04: Drastische Änderung

An zwei Punkten hielten die Knappen trotz des stürmischen Auf und Abs der letzten Jahre stets fest. Zur Vorbereitung der neuen Saison wird im österreichischen Mittersil geschwitzt. Seit einigen Jahren bringen sich die Profis hier im Sommer im Form.

Anders im Winter. Denn auch da will der moderne Fußballprofi nicht bei Schnee und Eis, sondern bei sonnigen Temperaturen schwitzen. Und so verschlug es den FC Schalke 04 in den vergangenen Jahren stets ins türkische Belek. Damit ist nun aber Schluss.

Suche läuft

Einem Bericht der „Bild“ zur Folge haben sich die Knappen für diesen Winter gegen eine Türkei-Reise entschieden. Das soll an aktuellen politischen Gründen liegen. Eine weitere Erläuterung dazu gibt es nicht.

Bleibt die Frage, wohin Karel Geraerts und Co dann reisen. Offenbar steht Portugal hoch im Kurs. Dort sollen bereits mögliche Hotels inspiziert worden sein. Eine finale Entscheidung hat man allerdings noch nicht gefällt.

FC Schalke 04 braucht die Wende

Um in der Liga die Wende zu schaffen und das Schreckgespenst 3. Liga endgültig zu vertreiben, will Schalke nichts dem Zufall überlassen. Neben neuem Trainer und neuem Trainingslager dürften dabei auch neue Spieler helfen.

Der FC Schalke 04 will auf dem Wintertransfermarkt nochmal zuschlagen, ist monetär bekanntermaßen aber limitiert. Daher bleibt abzuwarten, wie groß die Sprünge am Ende wirklich sein werden.