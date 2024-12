FC Schalke 04: Van Wonderen vor schwieriger Entscheidung – wie viel Risiko kann er gehen?

Mit einem Paukenschlag verabschiedet sich der FC Schalke 04 in die Winterpause! Der zweite Sieg gegen einen Tabellenführer innerhalb von drei Wochen entspannt die Stimmung in Gelsenkirchen sichtlich. Die Pause haben sich die Profis nach den Auftritten gegen Paderborn und Elversberg, aber auch gegen Düsseldorf verdient.

Für den FC Schalke 04 geht es erst am 18. Januar weiter. Bis dahin hat Trainer Kees van Wonderen viel Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie er die gute Form seiner Elf konservieren will. Allerdings muss er sich an anderer Stelle auch die Frage stellen, wie viel Risiko er in Zukunft gehen kann.

FC Schalke 04: Gala-Auftritt mit einem Manko

Das deutliche 4:1 der Knappen in Elversberg elektrisierte die mitgereisten Fans. Spät in der Rückrunde ist der S04 plötzlich doch erwacht und spielt so, wie sich das alle von Anfang an gewünscht hatten. Der Auftritt im Saarland hatte viel (offensiven) Glanz und eigentlich nur einen Makel.

Doch dieser unterstreicht den Spagat, den van Wonderen bei seiner Aufstellung geht – der aber auch zur Gefahr werden kann. Gemeint ist der 1:1-Ausgleich in der ersten Hälfte. Ein eigentlich harmloser Schuss rutsche Keeper Justin Heekeren durch die Hände. Nicht der erste Fehler des Keepers, der zu einem Gegentor führt.

Van Wonderen nimmt Fehler in Kauf

Auffällig: Immer wieder unterlaufen der Schalker Defensive katastrophale Schnitzer. Über Marcin Kaminski und seine Böcke beispielsweise diskutierten die Fans schon häufig. Doch van Wonderen hält an ihm fest, nimmt Fehler und daraus resultierende Gegentore in Kauf. Der Grund: Kaminskis Stärken im Aufbauspiel. Hier ist er seinem Konkurrenten Thomas Kalas derart überlegen, dass man etwaige Gegentore hinnimmt.

Gleiches gilt bei Heekeren. Der Keeper hat seine Schwächen auf der Linie, ist im Aufbauspiel unter van Wonderen aber eingebunden und soll auch weiterhin ein wichtiger Faktor sein.

FC Schalke 04: Umdenken?

Dennoch wird es sich van Wonderen kaum erlauben können, alle zwei Wochen individuelle Fehler erklären zu müssen. Er wird in der Winterpause in sich gehen und überlegen müssen: Wie viel Risiko kann ich gehen?

Allerdings: Der Erfolg der letzten Wochen vor der Winterpause gibt ihm Recht. Solange sein Plan aufgeht, dürfte es beim FC Schalke 04 daher keine Veränderungen geben.