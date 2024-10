FC Schalke 04: Ultras platzt endgültig der Kragen – „Idioten!“

Als wäre der beispiellose sportliche Niedergang ihres Vereins nicht schlimm genug, müssen sich die Ultras des FC Schalke 04 seit Jahren auch an anderen Fronten mit Problemen herumschlagen. Seit Jahren schwelt ein Zoff mit der Polizei Gelsenkirchen – und auch der Missbrauch des „Nordkurven-Kults“, um sich persönlich zu bereichern, beschäftigt die Fanszene sehr.

Letzteres sorgt nun dafür, dass die „Ultras Gelsenkirchen“ mächtig auf den Tisch hauen. In einem langen Statement drohen sie den Übeltätern, sie achtkantig aus der Kurve des FC Schalke 04 zu werfen.

FC Schalke 04: Ultras mit unmissverständlicher Ansage

Mit viel Aufwand und Hingabe sorgt „UGE“ immer wieder für Gänsehaut-Anblicke. Sei es durch Choreos oder das Gestalten von Kleidung, Aufklebern & Co. Doch das wird auch immer wieder ausgenutzt. Im Netz finden sich unzählige Angebote, in denen die Elemente zu Mondpreisen weiterverkauft werden. Das ist den Ultras ein mächtiger Dorn im Auge.

„Für uns und viele andere Schalker sind die Choreoelemente wie verkaufte T-Shirts oder extra für diesen Zweck produzierte Fahnen ein Andenken. Ein Andenken an einen besonderen Tag, besondere Momente und einen besonderen Verein. Diese emotionale Verbundenheit nutzen gewisse Leute immer und immer wieder aus. Sie bieten diese Artikel im Internet an und bereichern sich mit massiv überzogenen Preisen persönlich“, schreiben sie in ihrem Kurvenblatt „Blauer Brief“.

„Haben in unserer Kurve nichts verloren!“

Der Zusammenhalt in der Kurve werde „von einigen Idioten massiv ausgenutzt – und zwar auf eine Art und Weise, die Ihresgleichen sucht.“ Dazu gehöre nicht nur das persönliche Bereichern, indem man Klamotten nur zum Weiterverkauf ergattert. Nicht weniger stören sie sich an Plattformen, die auf den Fankultur-Zug aufspringen und selbst nachgemachte Ware produzieren.

„Diese Läden und Einzelpersonen nutzen gemeinsame optische Aktionen aus und bereichern sich mit horrenden Preisen persönlich auf dem Rücken unserer Kurve“, schimpfen die Ultras Gelsenkirchen und drohen mit heftigen Konsequenzen. „Wir werden es in keinster Weise akzeptieren, dass irgendwelche Unternehmen unsere Aktionen kapern und sich daran bereichern. Das gilt sowohl für die Betreiber, als auch für diejenigen, die die Scheiße mit einem Kauf unterstützen.

„Ein letztes Mal und in aller Deutlichkeit“, heißt es im Statement der Ultras des FC Schalke 04., „Personen, die sich auf dem Rücken aller Schalker bereichern, haben in unserer Kurve nichts verloren.“