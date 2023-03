FC Schalke 04 bindet gleich drei Juwelen – sind SIE die glorreiche S04-Zukunft?

Während der FC Schalke 04 in der Bundesliga um den Klassenerhalt kämpft, stellt der Verein in der Jugend die Weichen für die Zukunft. Der Klub hat die Verträge mit gleich drei Jugendspielern verlängert.

Manuel Neuer, Mesut Özil, Leroy Sané – die Knappenschmiede hat in der Vergangenheit schon zahlreiche Weltklassespieler rausgebracht. Der FC Schalke 04 hofft auch in Zukunft einige Talente aus den eigenen Reihen zu großen Stars zu machen.

FC Schalke verlängert mit drei Jugendspielern

Vitalie Becker, Philip Buczkowski und Max Grüger haben ihren Vertrag beim FC Schalke 04 verlängert und werden auch in der kommenden Spielzeit in der U19 der Königsblauen aktiv sein. Schon in diesem Jahr spielen sie unter Kult-Trainer Nobert Elgert eine wichtige Rolle in der Bundesliga.

„Dass wir die drei Jungs in den vergangenen knapp zehn Jahren in der Knappenschmiede auf dieses Niveau bringen konnten, freut uns sehr“, sagt Mathias Schober, Direktor Knappenschmiede und Entwicklung. „Die Verlängerungen bestärken uns darin, junge Talente aus der Umgebung gezielt zu fördern.“

Trio wurde 2022 Meister

Becker ist schon seit der U9 ein Kind der Knappenschmiede. Der linke Außenverteidiger kam damals vom SV Zweckel zu Schalke und ist inzwischen Junioren-Nationalspieler. In dieser Spielzeit fiel er längere Zeit aus, konnte aber im neuen Jahr sein Comeback feiern.

Buczkowski wechselte 2016 von der Spielvereinigung Erle in die U12 des FC Schalke 04. Der Flügelstürmer ist polnischer Juniorennationalspieler und erzielte in dieser Saison bereits zwei Treffer für die Schalker U19. Grüger ist der Dritte im Bunde. Der 17-Jährige spielt seit der U9 für Schalke und kommt in dieser Saison schon auf 12 Einsätze und einen Treffer. Grüger ist im zentralen Mittelfeld zuhause.

Gemeinsam gewannen Becker, Buczkowski und Grüger in der vergangenen Saison die U17-Meisterschaft. In diesem Jahr kämpfen sie mit der Schalker U19 noch um den Titel. In der Junioren-Bundesliga liegt S04 drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund.