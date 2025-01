FC Schalke 04 will Drittliga-Flop – und ist damit nicht alleine

Der Blick auf die nackten Zahlen dürfte die Fans stutzig machen: Warum bitte will der FC Schalke 04 diesen Flop verpflichten?!

Obwohl Jacopo Sardo in der 3. Liga auf der Bank versauert, ist nicht nur der FC Schalke 04 hinter ihm her. Selbst ein Klub aus der Serie A hat den 19-Jährigen des 1. FC Saarbrücken im Visier. Der Grund dafür erschließt sich einem erst auf den zweiten Blick.

FC Schalke 04 hat Sardo trotz Bankplatz im Visier

Im Sommer wechselte Sardo aus der U20 von Lazio Rom in Deutschlands 3. Liga. Mit dem 1. FC Saarbrücken ist er mitten im Aufstiegsrennen. Sein Anteil daran tendiert aber gegen null. Denn der Youngster wartet bis heute auf sein Liga-Debüt. Im Saarlandpokal ließ ihn Trainer Jürgen Luginger zweimal ran, darüber hinaus stand er noch keine Minute auf dem Platz, teilweise nicht einmal im Kader.

Der Wechsel nach Saarbrücken entpuppt sich für den Italiener immer mehr zur Fehlentscheidung. Der Klub ist wegen schwankender Trainingsleistungen wohl genervt vom zentralen Mittelfeldspieler. Ein schneller Abschied: längst nicht mehr ausgeschlossen. Doch der gebürtige Römer hat Verehrer.

In der Jugend eine Granate

Laut „Bild“ ist Schalke an einem Transfer von Jacopo Sardo interessiert, hat sich bereits bei den Saarländern gemeldet und will den 19-Jährigen verpflichten. Und damit ist Königsblau nicht alleine. Sogar der AC Florenz soll den Youngster ins Visier genommen haben. Denn trotz der mauen Situation beim FCS gilt Sardo weiter als extrem talentiert.

In der Jugend von Lazio Rom bewies er seine Anlagen Woche für Woche, war die zentrale Figur in allen Jugendligen und auch der Youth League. Das haben die Klubs noch vor Augen und wissen: Nur weil er in Saarbrücken nicht funktioniert, ist Jacopo Sardo noch lange nicht gescheitert. Beim FC Schalke 04 dürfte er bei einem Transfer dennoch eher als Perspektivspieler gesehen werden, als als direkte Verstärkung.