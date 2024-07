FC Schalke 04: Nächstes Juwel im Visier – schlägt S04 wieder in Frankreich zu?

Der XXL-Umbruch bei Königsblau geht weiter. Am Dienstagvormittag (9. Juli) hat der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Innenverteidiger-Juwel Felipe Sanchez aus Argentinien bekannt gegeben. Damit kommt S04 bereits auf zehn (externe) Neuzugänge.

Doch damit ist noch nicht Schluss, weitere Verstärkungen sollen kommen. Vor allem für die Offensive werden noch neue Spieler gesucht. Möglicherweise ist man nun in Frankreich fündig geworden. Schlägt der FC Schalke 04 bei einem Offensiv-Juwel zu?

FC Schalke 04 vor Verpflichtung von Sturm-Talent?

Wie die Zeitung „Gazet van Antwerpen“ berichtet, streckt der FC Schalke 04 die Fühler nach Norman Bassette aus. Der 19 Jahre alte Stürmer steht noch bis 2026 beim französischen Zweitligisten SM Caen unter Vertrag. Schon Moussa Sylla kam aus Caen. Macht Königsblau den Transfer-Doppelpack perfekt?

Bassette zählt zu den größten Offensiv-Talenten seines Landes. In der vergangenen Saison war der Angreifer an KV Mechelen in der ersten belgischen Liga ausgeliehen. Dort kam er auf sechs Torbeteiligungen in 22 Pflichtspielen. Nach seiner Leihe ist er nach Frankreich zurückgekehrt.

KV Mechelen würden den Youngster wohl gerne fest verpflichten. Mit einem Angebot von einer Million Euro seien die Belgier aber bei SM Caen abgeblitzt. Der französische Zweitligist verlangt demnach deutlich mehr als die gebotene Summe.

Jubelt er demnächst in blau-weiß? Schalke 04 soll an Norman Bassette von SM Caen interessiert sein. Foto: IMAGO/Photo News

Auch Augsburg wohl an Bassette dran

Bassette stammt aus der Jugend von KAS Eupen. Bereits 2020 schloss er sich SM Caen an. Seinen Einstand im französischen Profi-Fußball feierte der Linksfuß bereits als 16-Jähriger. Neben KV Mechelen bekommt der S04 im Rennen um den Youngster aber wohl weitere namhafte Konkurrenz.

Weitere News:

So sollen auch der FC Augsburg, Cercle Brugge, Stade Reims, Stade Brest und der FC Toulouse an einer Verpflichtung interessiert sein. Wie weit mögliche Verhandlungen mit den einzelnen Interessenten sind, ist noch unklar. In das gesuchte Profil der Knappen-Bosse passt er in jedem Fall hinein.