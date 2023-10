FC Schalke 04 macht es offiziell! Knäbel zaubert neuen Trainer aus dem Hut

Jetzt herrscht Klarheit, jetzt muss die Wende her. Der FC Schalke 04 präsentierte am Montagmittag (9. Oktober) seinen neuen Trainer! Karel Geraerts macht es. Der Belgier beerbt damit Thomas Reis (hier mehr zur Entlassung), der nach einer Niederlage gegen St. Pauli freigestellt worden war.

Geraerts tut sich damit eine wahrlich schwierige Aufgabe an. Statt Aufstiegskampf heißt es nun erstmal den Keller verlassen. Die nächsten Spiele des FC Schalke 04 müssen sitzen, sonst sieht es sehr bald noch düsterer aus.

FC Schalke 04: Geraerts übernimmt

Zwei Wochen, in denen es zwei weitere Niederlagen hagelte, dauerte die Trainersuche. Pünktlich zur Länderspielpause darf der neue Übungsleiter allerdings ran und hat nun 14 Tage Zeit, die Spieler auf Vordermann zu bringen.

Dass er als Trainer durchaus etwas auf dem Kasten hat, zeigte Geraerts bei seiner ersten Station Royale Union Saint Gilloise in Belgien. Mit dem Verein hätte er um ein Haar die Meisterschaft geholt, doch ein Herzschlagfinale in den Playoffs verhinderte das. Zudem erreichte man in der Europa League das Viertelfinale.

„Erfüllt genau die Kritierien“

Jetzt soll er also den FC Schalke 04 vor einem Komplett-Absturz mit zwei Abstiegen hintereinander bewahren. Zur Entscheidung, Geraerts zum neuen Cheftrainer zu machen, erklärte Sportvorstand Peter Knäbel:

„Der Prozess verlief in enger Abstimmung mit dem Sportausschuss und insbesondere Youri Mulder, der speziell in den Niederlanden und Belgien sehr gut vernetzt ist. Nach dem ersten Treffen stand für uns fest, dass Karel Geraerts genau die Kriterien erfüllt, die wir uns für einen Schalker Chef-Trainer wünschen.“ Geraerts sei die absolute Wunschlösung.

FC Schalke 04: Wende muss dringend her

Klar ist, dass die Wende auf Schalke so schnell wie möglich her muss. Denn eigentlich ist und bleibt der Wiederaufstieg in die Bundesliga das einzig akzeptable Ziel des Traditionsvereins.

Dafür müssen nun aber vor allem auch die Spieler liefern. Schaut man sich die jüngsten Auftritte des FC Schalke 04 an, kann man zu der Einschätzung kommen, dass nicht alles die Schuld von Thomas Reis war. Geraerts erstes Spiel als Cheftrainer ist in zwei Wochen gegen den Karlsruher SC.