FC Schalke 04: Nach nächster Packung – Baumgartl spricht die bittere Wahrheit offen aus

Keine Punkte, keine Tore, keine Reaktion – gegen den Karlsruher SC kassiert der FC Schalke die nächste Pleite. Drei Gegentore schluckt Königsblau im ersten Pflichtspiel unter Karel Geraerts. Spätestens jetzt sollte jedem klar sein, was die Stunde geschlagen hat.

Fassungslos ließen die Profis auch einmal mehr ihre mitgereisten Fans zurück (hier mehr zur Fan-Wut). Nach Abpfiff stellte sich Timo Baumgartl vor das TV-Mikrofon von Sky. Dabei sprach er die bittere Wahrheit über den FC Schalke 04 offen aus.

FC Schalke 04 versinkt im Chaos

Anders als noch vor zwei Jahren hatten die Knappen ihre Ziele dieses Mal offensiv formuliert. Man wolle aufsteigen, bestenfalls erneut als Zweitligameister in die Bundesliga zurückkehren. Doch davon könnte S04 aktuell kaum weiter entfernt sein.

Nach zehn Spieltagen bringt es die königsblaue Truppe auf gerade mal sieben Punkte. Das bedeutet in der Abrechnung Platz 16 und damit den Tabellenkeller. Konnte man zu Saisonbeginn noch hoffen, dass der FC Schalke 04 die Kurve irgendwie noch bekommt, sieht es aktuell düster auch.

Baumgartl spricht Klartext

Dessen ist sich auch Timo Baumgartl bewusst, der wie die meisten seiner Kollegen ein schwaches Spiel im Wildpark-Stadion zeigte. „Wenn wir es fußballerisch gerade nicht auf die Platte bekommen, müssen wir es über Leidenschaft und Intensität schaffen“, sagte er bei Sky.

Allerdings: „Aber wir sind heute sechs Kilometer weniger gelaufen als der Gegner. Das geht so nicht“, wetterte der Innenverteidiger. Dann folgten die bitteren Worte: „Wir müssen das jetzt annehmen. Wenn man auf die Tabelle guckt, muss man ganz klar sagen: Wir sind im Abstiegskampf!“

FC Schalke 04 im Keller

Erstmals äußert sich von den Knappen jemand in dieser Deutlichkeit. Das unterstreicht die Dramatik, die in Gelsenkirchen gerade herrscht. Vor dem neuen Trainer liegt ein wahres Mammutprojekt, will er den Umschwung schaffen.

Nach dem 10. Spieltag haben die Knappen bereits fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Diese Entwicklung hat beim FC Schalke 04 wohl kaum einer kommen sehen, muss jetzt allerdings ganz schnell und dringend adressiert werden.