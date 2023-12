FC Schalke 04: Star vor Abflug im Winter? Jetzt spricht er Klartext

Thomas Ouwejan hat beim FC Schalke 04 aktuell einen schweren Stand. Der 27-Jährige kommt seit seiner Suspendierung nicht mehr zum Zug. Zuletzt machten sogar Gerüchte die Runde, Ouwejan könnte bereits in diesem Winter das Weite suchen.

Diese Abgangsgerüchte hat Thomas Ouwejan nun aber entschieden zurückgewiesen. Der Linksverteidiger will beim FC Schalke 04 bleiben. Das stellte er jetzt gegenüber der „WAZ“ klar.

FC Schalke 04: Ouwejan will bleiben

„Nein“, sagte Ouwejan nach dem Spiel gegen Fürth gegenüber der „WAZ“ und betont: „Ich habe hier noch einen Vertrag bis zum Sommer und ich werde diesen erfüllen und mich weiter anbieten.“ Heißt: Einen Abgang im Winter wird es nicht geben.

Statt Wechsel strebt Ouwejan ein Comeback in der Startelf an. Er wolle aktuell nicht so viel reden und sich lieber mit Leistung heranarbeiten. Ziel sei es in der Winterbereitung Vollgas zu geben und Trainer Karel Geraerts von seinen Qualitäten zu überzeugen.

Mit seinem Coach hatte sich der 27-Jährige zwischenzeitlich zerstritten. Nach seiner frühen Auswechselung beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf verweigerte er den Handschlag, lieferte sich am Spielfeldrand ein Wortgefecht mit seinem Trainer. Die Folge: Ouwejan wurde für eine Woche suspendiert, durfte nur mit der U23 trainieren.

„Ich muss dafür sorgen, dass der Trainer mich aufstellt“

Die Konsequenzen hat Ouwejan getragen, ist inzwischen wieder im Training bei den Profis dabei und gehört seit zwei Spieltagen auch wieder zum Spieltagskader. Zu einem Einsatz kam der Linksverteidiger seitdem allerdings nicht mehr.

Zuletzt hatte Derry John Murkin die Nase vorn, doch der wird beim Rückrundenstart gegen den HSV mit einer Gelb-Rot-Sperre fehlen. Ouwejans große Chance? „Das weiß ich natürlich. Aber letztlich muss ich dafür sorgen, dass der Trainer mich aufstellt", so Ouwejan.