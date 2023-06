FC Schalke 04 verlängert mit Terodde – wird ER zum Verlierer des Deals?

Der Jubel bei den Schalke-Fans war riesig, als die Terodde-Wende am Freitagmorgen (02. Juni) durchsickerte. Der Angreifer bleibt ein weiteres Jahr beim FC Schalke 04 – und das obwohl sein Abgang eigentlich schon verkündet wurde.

Allerdings hat die Vertragsverlängerung von Simon Terodde auch seine Schattenseite. Für ein Top-Talent des FC Schalke 04 ist diese Nachricht ein Schlag ins Gesicht. Die Rede ist von Keke Topp. Seine Einsatzchancen sinken drastisch.

FC Schalke 04: Terodde bleibt – was wird aus Topp?

Dass der FC Schalke 04 die Chance nutzt, seinen Aufstiegshelden noch ein weiteres Jahr zu halten, ist vollkommen legitim. Schließlich schoss Terodde in der Saison 2021/2022 satte 30 Tore und war damit ein extrem entscheidender Faktor für die direkte Rückkehr in die Bundesliga.

Nun ist allerdings die große Frage: Was wird aus Keke Topp? Der 19-Jährige gilt als eines der größten Sturmtalente in Deutschland und steht vor dem Sprung in den Profibereich. Nach dem er in dieser Saison ab und zu bei den Profis reinschnuppern durfte, stünde nun der endgültige Schritt in den Kader von Trainer Thomas Reis bevor.

Keke Topp ist der große Verlierer des Terodde-Deals. Foto: IMAGO/Passion2Press

Als Einstieg scheint die 2. Bundesliga für Keke Topp perfekt: Er müsste sich nicht sofort in der Bundesliga beweisen, könnte gemeinsam mit dem Klub den Schritt ins Oberhaus gehen und sich weiterentwickeln. Diesen Schritt traut man ihm bei Schalke offensichtlich noch nicht zu, denn durch die Terodde-Verlängerung schrumpfen seine Einsatzchancen aber drastisch.

Mit Terodde und Sebastian Polter hat der FC Schalke 04 zwei erfahrene Hasen im Sturm, die beide den Anspruch haben, zu spielen. Und dann kommt im Sommer auch noch Marvin Pieringer zurück. Der 23-Jährige konnte beim SC Paderborn seine Torjäger-Qualitäten in der 2. Bundesliga unter Beweis stellen und ist eigentlich fest eingeplant.

Leihe wäre ein Ausweg

Topp wäre, wenn überhaupt, Stürmer Nummer vier beim FC Schalke 04. Schließlich sind mit Marius Bülter und Kenan Karaman auch noch zwei Angreifer da, die im Sturmzentrum spielen könnten und nicht zwingend über die Außen kommen müssen.

Dass Topp regelmäßig zum Einsatz kommt, ist angesichts der aktuell Kaderkonstellation nur schwer vorstellbar. Diese würden nur steigen, wenn Pieringer überraschend doch noch den Verein verlässt oder Topp sich für eine Leihe entscheidet.