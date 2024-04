Elversberg – Schalke: S04-Fans aufgepasst! Es droht ein Chaos

Das Auswärtsspiel des FC Schalke 04 beim SV Elversberg (19. April) ist für die Königblauen in doppelter Hinsicht von großer Wichtigkeit. Nicht nur könnte man sich für die 1:2 Hinspielniederlage revanchieren, man könnte mit einem Sieg auch einen riesigen Schritt zum Klassenerhalt machen. Allen mitreisenden Gästefans droht in Elversberg allerdings das absolute Chaos!

Denn in Elversberg leben gerade einmal rund 8000 Menschen. Zum Vergleich: Im Durchschnitt begleiten in dieser Saison rund 7200 Schalker Gästefans ihre Mannschaft durch die Republik. Ein potenzielles Verkehrschaos ist in der kleinen Gemeinde also vorprogrammiert. Für alle mitfahrenden Fans des FC Schalke 04 gibt deswegen ein paar Hinweise!

FC Schalke 04: Parken in Elversberg nicht möglich!

Das Parken in Elversberg ist nämlich gar nicht so einfach. Das Wohngebiet in Elversberg wird am Spieltag zu einer Anwohnerparkzone. Sein Auto dort abzustellen ist also nicht erlaubt. Anreisende mit dem Auto müssen daher auf einen Shuttleservice zurückgreifen, der sie von entsprechenden Park-&-Ride-Parkplatz zum Stadion und anschließend wieder zurückbringt.

Der Park-&-Ride-Parkplatz Sinnerthal (Redener Straße 20, 66540 Sinnerthal-Neunkirchen) ist der einzige Parkmöglichkeit für Gästefans. Er ist über die Ausfahrt A8/Ausfahrt Nr. 24 (Neunkirchen-Oberstadt) zu erreichen. An einem ehemaligen Baumarkt stehen dort etwa 350 Parkplätze zur Verfügung. Das Parken außerhalb des P+R Sinnerthal ist nicht möglich. Im 15-Minuten-Takt fahren dann Shuttlebusse zum Stadion in Elversberg.

Shuttle-Busse fahren vor und nach dem Spiel

Der Shuttlebus-Service steht für die Fans sowohl vor als auch nach dem Spiel zur Verfügung. Vor Anpfiff fahren die Busse von 16 bis 18 Uhr, der letzte Bus fährt zwei Stunden nach Spielende, also circa um 22:15 Uhr.

Für Gästefans, die mit dem Zug anreisen, stehen an den Bahnhöfen ebenfalls Shuttlebusse bereit. Dies gilt sowohl für den Bahnhof St. Ingbert, als auch für den Bahnhof Neunkirchen Saar. Fanbusse nutzen die Ausfahrt A8/Ausfahrt Nr. 21 (Elversberg). Für sie stehen Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Stadions zur Verfügung.