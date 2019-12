FC Schalke 04: Milde Sperre für Nübel! S04-Keeper kommt nach Urteil glimpflich davon

Gelsenkirchen. Diese Szene wird beim FC Schalke 04 wohl niemand so schnell vergessen. Beim 1:0 Sieg der Knappen gegen Eintracht Frankfurt spielte das Ergebnis nur eine Nebenrolle.

Alles drehte sich um das brutale Einsteigen von Schalke 04 Torhüter Alexander Nübel gegen Frankfurts Mijat Gacinovic. Nun ist klar, wie lange der Torhüter gesperrt wird.

Der DFB sperrt Alexander Nübel für vier Spiele. Er fehlt damit in den Bundesligaspielen am Mittwoch in Wolfsburg und am Samstag gegen den SC Freiburg. Auch zum Rückrundenstart muss der Kapitän bei den Duellen gegen Borussia Mönchengladbach (17. Januar) und bei Bayern München (25. Januar) zuschauen.

Das bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber der „Bild“.

FC Schalke 04: Krasses Einsteigen bei Frankfurt-Spiel

Es war DIE Szene des Spiels. Alexander Nübel, Torhüter vom FC Schalke 04, sprang dem Frankfurter Mijat Gacinovic einige Meter vor dem Strafraum mit offener Sohle gegen den Brustkorb.

Manch einer forderte deutlich mehr Spiele Sperre für den Keeper, es war schließlich nicht sein erster Platzverweis.

Nach der Karate-Einlage gegen Mijat Gacinovic (Frankfurt) sah Nübel die rote Karte. Foto: imago images / Mika Volkmann

Der Serbe musste lange auf dem Spielfeld behandelt werden, spuckte sogar Blut. Nübels Knie hatte auch seine Lippe erwischt. Gacinovic zog sich neben der blutigen Lippe eine schwere Rippenprellung zu.

Das beeinflusste die Strafe des DFB

Nübel gilt als Wiederholungstäter: Bereits im Februar dieses Jahres erhielt der 23-Jährige nach einem Foul an Gladbachs Thorgan Hazard die rote Karte. Der Torhüter stoppte Hazard regelwidrig an der Strafraumkante, wurde vom DFB-Sportgericht für die folgenden beiden Bundesliga-Duelle gesperrt.

Bereits im Februar erhielt Nübel nach seinem Einstieg gegen Gladbachs Hazard rot. Foto: imago images / Jan Huebner

Der Tritt von Nübel gegen Gacinovic war noch heftiger. Für den rücksichtslosen Kampf um den Ball mit Gefährdung oder Verletzung seines Gegenspielers sieht der DFB mindestens eine Sperre von zwei Wochen vor - theoretisch sind aber auch bis zu sechs Monate möglich.

Im Vorfeld forderte bereits Ex-Schalke-Trainer Felix Magath im Fußball-Live-Talk „Sky90“ eine saftige Sperre: „Für so ein Foul sollte es Minimum sechs Wochen Sperre geben. Das sollte ihm eine Lehre sein. Die Gesundheit des Gegenspielers war in Gefahr.“

------------------------------------

-------------------------------------

Den Informationen der „Bild“ nach, akzeptiert Schalke das Urteil gegen Nübel. Damit gilt es als rechtskräftig. Eine Woche nach der Verkündung haben Vereine allerdings das Recht, Berufung gegen das Urteil einzulegen.