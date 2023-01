FC Schalke 04: Skarke-Deal wohl geplatzt! Jetzt steht S04 vor einem großen Problem

Bis zuletzt hatte der FC Schalke 04 gehofft und gebangt, jetzt müssen die Königsblauen aber wohl endgültig abschließen. Ein Transfer von Tim Skarke zu Schalke soll laut übereinstimmenden Medienberichten endgültig vom Tisch sein. Union Berlin erteilt ihm keine Freigabe.

Wochenlang hatte sich der FC Schalke 04 um eine Verpflichtung von Tim Skarke bemüht, soll sich sogar schon mit dem Spieler einig gewesen sein. Doch es hilft alles nichts: Skarke wird aller Voraussicht nach nicht zu Schalke wechseln.

FC Schalke 04: Skarke kommt nicht

Ein Flügelstürmer sollte es beim FC Schalke 04 in diesem Winter unbedingt werden. Zwei Wochen vor dem Ende des Transferfensters steht S04 noch immer ohne neuen Flügelstürmer da. Die Führungsriege um Peter Knäbel hatte sich schon im Dezember auf Tim Skarke von Union Berlin festgelegt. Doch nach zähen Verhandlungen ist der Deal wohl endgültig geplatzt.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten erhält Skarke keine Freigabe von Union Berlin. Der 26-Jährige wird dort gebraucht. Die Berliner haben einen vollen Spielplan, bei der Dreifachbelastung (Bundesliga, Europa League, DFB-Pokal) will Trainer Urs Fischer auf keinen Spieler verzichten – auch nicht auf Skarke. Der Flügelstürmer kam zwar in der Hinrunde nur auf sechs Kurzeinsätze, könnte aber durch die Vielzahl von Spielen in der Rückrunde gebraucht werden.

Schalke steht unter Zeitdruck

Damit steht der FC Schalke 04 vor einem großen Problem. Rund zwei Wochen vor Ende des Transferfensters fehlt immer noch ein Flügelstürmer. Schon seit längerer Zeit sucht S04 nach einem schnellen, dribbelstarken Außenbahnspieler, der die Stürmer im Zentrum im Flanken versorgen kann.

Mehr News:

Durch die langen Verhandlungen mit Skarke ist Schalke ein wenig die Zeit davongelaufen. Knäbel und Co. müssen innerhalb von zwei Wochen einen neuen Flügelstürmer aus dem Hut zaubern. Trainer Reis hatte mehrfach öffentlich Verstärkung gefordert, die sportliche Führung steht nun mächtig unter Druck.