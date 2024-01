FC Schalke 04: Polter zurück im Training – wird ein Abgang jetzt wieder heiß?

Lange Zeit galt Sebastian Polter beim FC Schalke 04 als Verkaufskandidat Nummer eins. Ein Abgang des Stürmers sollte Geld in die klammen Kassen der Königsblauen spülen und ein wenig Spielraum für Neuzugänge schaffen, doch aus dem Plan wurde bislang nichts.

Eine Leisten-OP kurz vor Weihnachten setzte Sebastian Polter außer Gefecht und verhinderte damit einen Wechsel. Jetzt ist der Angreifer wieder zurück im Training und könnte den FC Schalke 04 in diesem Winter womöglich doch noch verlassen.

FC Schalke 04: Polter-Abgang plötzlich wieder möglich

Kurz vor Weihnachten bekam Schalke die Hiobsbotschaft: Sebastian Polter muss an der Leiste operiert werden. Sein Heilungsprozess dauerte dann auch noch länger als geplant. Der 32-Jährige verpasste das Trainingslager in Portugal komplett. Damit rückte auch ein geplanter Abgang wieder in weite Ferne.

+++ FC Schalke 04: Transferwende! S04 wirft Pläne über den Haufen +++

Anfang der Woche gab es nun gute Nachrichten vom Schalke Trainingsplatz: Polter kann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Angreifer ist wieder fit, hat sich von seiner Leisten-OP erholt. Die Aussicht auf Spielzeit ist dennoch weiter gering, ein Abgang scheint immer noch möglich.

Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots sagte am Montag (22. Januar): „Es ist immer schwer, einen Spieler abzugeben, der verletzt war.“ Polters Comeback bedeutete aber, dass jetzt „alles passieren“ könne. Wilmots stellt klar: „Wenn ein Trainer kommt, ihn kennt und unbedingt einen Stürmer braucht, ist alles möglich. Wir haben noch zehn Tage, bis das Transferfenster schließt.“

Das könnte dich auch interessieren:

Polter bei Schalke nicht mehr gefragt

Ein Abgang von Polter ist also noch im Bereich des Möglichen. Bei Schalke spielt Polter keine Rolle mehr. Geraerts setzt auf Keke Topp und Simon Terodde – und auch Bryan Lasme, der nach seinem Muskelfaserriss zurück ist, steht in der Rangfolge vor Polter.

Königsblau würde ein Wechsel von Polter deutlich mehr Spielraum für neue Transfers geben. Selbst eine Leihe und die Einsparung von Polters Gehalt wäre für S04 ein Fortschritt.